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Diyarbakır'da öldürülen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri çıktı! 'O gelinlik sana kefen oldu'

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker (20) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in (19), kına gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'da öldürülen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri çıktı! 'O gelinlik sana kefen oldu'
Cansu Akalp

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker (20) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in (19), kına gecesi görüntüleri arkadaşları tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Helen Eren'in arkadaşı, "Ben senin gelin olduğun hali ve o gelinliğinin sana kefen olmuş halini gördüm. Hani neredesin yoldaşım, sırdaşım, kardeşim? Bağrıma oturan ve cayır cayır yanan bir ateş var Helin'im. Sen öldün, benim çocukluğum, her şeyim seninle öldü" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da öldürülen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri çıktı! 'O gelinlik sana kefen oldu' G1

Olay, 24 Temmuz'da gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde meydana geldi. Kuzeniyle birlikte yürüyen 3 aylık hamile Helin Eren, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker'in tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Eren, hastanede hayatını kaybetti. 

Diyarbakır'da öldürülen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri çıktı! 'O gelinlik sana kefen oldu' G2

Siyabend Şeker kaçarken, Helin Eren'in cenazesi, Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Siyabend Şeker, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren Siyabend Şeker'den şiddet gördüğü, öldürülmeden 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi.

İLAYDA İLE HELİN'İN KATİLLERİ YAKIN ARKADAŞMIŞ

Diyarbakır'da öldürülen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri çıktı! 'O gelinlik sana kefen oldu' G3

Diğer yandan Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz'da İlayda Alkaş'ı öldüren Cemal Alpaslan ile Siyabend Şeker'in yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Cemal Alpaslan ile Siyabend Şeker'in sosyal medyada takipleştikleri ve silahlı fotoğraflarının olduğu görüldü.

Diyarbakır'da öldürülen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri çıktı! 'O gelinlik sana kefen oldu' G4

Siyabend Şeker'in, Cemal Alpaslan'a 'ağabey' diye hitap ettiği, ayrıca Helin Eren'in, İlayda Alkaş'ın öldürüldüğü 15 Temmuz’da annesine "İlayda cinayetinden dolayı Siyabend de gözaltına alındı. İfade verdi" dediği öğrenildi. Siyabend Şeker (20) (fotoğrafta ortada)

3 AYLIK HAMİLE HELİN, BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'da öldürülen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri çıktı! 'O gelinlik sana kefen oldu' G5

Öte yandan arkadaşları, öldürülen Helin Eren'in kına gecesi görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

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Diyarbakır kına gecesi hamile
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