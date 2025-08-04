Diyarbakır'da öldürülen 3 aylık hamile Helin'in kına gecesi görüntüleri çıktı! 'O gelinlik sana kefen oldu'

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Siyabend Şeker (20) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in (19), kına gecesi görüntüleri arkadaşları tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Helen Eren'in arkadaşı, "Ben senin gelin olduğun hali ve o gelinliğinin sana kefen olmuş halini gördüm. Hani neredesin yoldaşım, sırdaşım, kardeşim? Bağrıma oturan ve cayır cayır yanan bir ateş var Helin'im. Sen öldün, benim çocukluğum, her şeyim seninle öldü" ifadelerini kullandı.