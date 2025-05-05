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Evlat katili saldırının 'Spontane' olduğunu söylemişti! Olay öncesi açma germe hareketi yapmış...

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Törende CHP lideri Özgür Özel bir kişinin saldırısına uğramıştı. Geçmişte evlatlarını öldürdüğü ortaya çıkan saldırgan Tengioğlu ifadesinde olayı 'spontane' olarak yaptığını söylemişti. Ancak ortaya çıkan görüntülerde Özel'e saldırmadan önce açma germe hareketleri yaptığı görüldü. İşte o anlar!

Doğukan Akbayır

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran suç makinesi ve evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun bu sabah saatlerinde ifadesi ortaya çıkmıştı. Hem hayatı hem de olayla ilgili detayları paylaştığı ifadesinde Tengioğlu, "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum" demişti. Fakat ortaya çıkan yeni görüntülerde evlat katili Tengioğlu'nun saldırı öncesi yaptığı açma germe hareketleri görüldü.

Evlat katili saldırının 'Spontane' olduğunu söylemişti! Olay öncesi ısınma hareketi yapmış...

"SPONTANE OLARAK ELİM KALKTI VE VURDUM"

"SPONTANE OLARAK ELİM KALKTI VE VURDUM"

Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğini sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Evlat katili Tengioğlu'nun CHP lideri Özel'e saldırı öncesinde ısınma hareketleri yaptığı ve alanda Özel'i beklediği görüldü. Tengioğlu ifadesinde saldırısının planlanmış değil, 'spontane' olduğunu aktarmıştı.

BULAŞIKÇI, BEKÇİ VE MARANGOZ OLARAK ÇALIŞMIŞ

BULAŞIKÇI, BEKÇİ VE MARANGOZ OLARAK ÇALIŞMIŞ

Geçmişte Alanya’da bulaşıkçı, bekçi ve marangoz olarak çalışan Tengioğlu’nun, dört yıl önce, cezaevinden tahliye olduktan sonra İstanbul’a geldiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel saldırı Selçuk Tengioğlu
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