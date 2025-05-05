Evlat katili saldırının 'Spontane' olduğunu söylemişti! Olay öncesi açma germe hareketi yapmış...

"SPONTANE OLARAK ELİM KALKTI VE VURDUM"

Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğini sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.