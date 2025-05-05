Evlat katili saldırının 'Spontane' olduğunu söylemişti! Olay öncesi açma germe hareketi yapmış...

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran suç makinesi ve evlat katili Selçuk Tengioğlu'nun bu sabah saatlerinde ifadesi ortaya çıkmıştı. Hem hayatı hem de olayla ilgili detayları paylaştığı ifadesinde Tengioğlu, "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum" demişti. Fakat ortaya çıkan yeni görüntülerde evlat katili Tengioğlu'nun saldırı öncesi yaptığı açma germe hareketleri görüldü.
Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğini sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.
Evlat katili Tengioğlu'nun CHP lideri Özel'e saldırı öncesinde ısınma hareketleri yaptığı ve alanda Özel'i beklediği görüldü. Tengioğlu ifadesinde saldırısının planlanmış değil, 'spontane' olduğunu aktarmıştı.
Geçmişte Alanya’da bulaşıkçı, bekçi ve marangoz olarak çalışan Tengioğlu’nun, dört yıl önce, cezaevinden tahliye olduktan sonra İstanbul’a geldiği belirlendi.
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