Ezber bozan makale: 'Siyah çayların faydaları' literatüre geçti!

'ŞİFA KAYNAĞI'

Siyah çayın kanser riskini azalttığına vurgu yapan Yılmaz, aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu kaydederek "Şunu vurgulamak istiyorum çay içerken onun olumlu etkisini içine şeker katarak veya yanında sigara içerek asla azaltmayalım. Çay çok sağlıklı, faydalı bir içecek. Bir şifa kaynağı olduğuna inanıyoruz. Yoksa şunu söylemiyoruz; ‘çay için kanserden kurtuldun, çay için ömrünüz uzasın' değil. Yanlış bir yönlendirmede yapmak istemem ama kanser riskini azaltıyor, yaşam süresini uzatıyor, sağlıkla ilgili diğer faktörleri de kendimize kazanım olarak elde edersek asıl sağlıklı yaşam bizi bekliyor" dedi.