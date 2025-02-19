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  4. Ezber bozan makale: 'Siyah çayların faydaları' literatüre geçti!

Ezber bozan makale: 'Siyah çayların faydaları' literatüre geçti!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.02.2025 12:26
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Dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri olan çay, ülkemizin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Sabah, öğren veya akşam hiç fark etmeksizin günün her saati çay tüketiliyor. Çay hakkında kimi uzmanlar zararlı derken kimileri faydalı diyor. Siyah çay üzerine binlerce tezi çürüten makaleleri toparlayan RETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'ın ‘Siyah çayın sağlığa faydaları' isimli makalesi bilimsel dergide yer alınca literatüre geçmiş oldu. İşte detaylar...

Geçmişten bugüne çayın insan sağlığına olumsuz etkileri insanlar arasında kulaktan kulağa dolaşır ve konuşulur. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Profesör Doktor Yusuf Yılmaz dünyada yazılan tüm makalelerden yola çıkarak derlediği bilimsel yazısıyla çayın insan sağlığına zararı olmadığını, aksine çayın faydalı bir ürün olduğunu ispatladı.

"'PROSTAT KANSERİ YAPIYOR' BİLGİSİ YANLIŞ"

"'PROSTAT KANSERİ YAPIYOR' BİLGİSİ YANLIŞ"

Özellikle çayın prostat kanserine neden olması konusunda ki bilginin yanlış olduğunu, çayın prostatı olan birini içerisindeki bazı bileşenler nedeniyle sık tuvalete çıkarma gibi bir yan etkisi olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, aynı zamanda kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterolü de ufak oranda da olsa düşürdüğünü ifade etti.

Çayın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hakkında yazılan makaleleri derleyerek yeni bir makale yazdığını, bu sayede çayın faydalarını literatüre kazandırdığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çay alanında ihtisas üniversitesidir ve çay dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecektir. Dolayısıyla Rize için de çok büyük bir ekonomidir. Ben bir tıp profesörü olarak çayın sağlığa olan faydalarını mevcut bilimsel makaleleri derleyerek tek bir makale halinde literatüre kazandırmış oldum. Buradaki amacım şu ana kadar yapılmış bilimsel araştırmalardan kalitesi, güvenilirliği yüksek olanları derleyip bilim camiasında sunmak" dedi.

KALP DAMAR SAĞLIĞINA FAYDALI

KALP DAMAR SAĞLIĞINA FAYDALI

Çayın vücuda olumlu etkilerini sıralayan Yılmaz sözlerinin devamında "Klinik araştırmalar kabaca en az 3-5 bardak çay içilmesi özellikle kalp damar sağlığına olumlu katkıda bulunuyor. Damar sertliğini azaltıyor, tansiyon üzerine çok hafif düşüklükler yapıyor, kalp hastalığı için risk faktörü olan Ldl kolesterol dediğimiz kötü kolesterol üzerinde olumlu etki yani hafif bir düşüş sağlıyor, kandaki yağ miktarına azalıyor, anti inflamatuar antioksidan etkisi var, aynı zamanda bağırsağımızda ki yararlı bakterilerin mikrobiyota dediğimiz florayı iyi yönde iyileştiriyor. Bu da sağlığımıza sadece kalp damar değil, mikrobiyotik bir beyin diyoruz en büyük endokrin organ diyebildiğimiz bağırsaklarımız için psikoloji ve kalp damar sağlığına olumlu yönde etki ediyor" ifadelerini kullandı.

'ŞİFA KAYNAĞI'

'ŞİFA KAYNAĞI'

Siyah çayın kanser riskini azalttığına vurgu yapan Yılmaz, aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu kaydederek "Şunu vurgulamak istiyorum çay içerken onun olumlu etkisini içine şeker katarak veya yanında sigara içerek asla azaltmayalım. Çay çok sağlıklı, faydalı bir içecek. Bir şifa kaynağı olduğuna inanıyoruz. Yoksa şunu söylemiyoruz; ‘çay için kanserden kurtuldun, çay için ömrünüz uzasın' değil. Yanlış bir yönlendirmede yapmak istemem ama kanser riskini azaltıyor, yaşam süresini uzatıyor, sağlıkla ilgili diğer faktörleri de kendimize kazanım olarak elde edersek asıl sağlıklı yaşam bizi bekliyor" dedi.

YAN ETKİLERİ ÇOK AZ

YAN ETKİLERİ ÇOK AZ

Çayın bir çok hastalığa yol açtığı yönündeki bilgilerin yanlış olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Çayın faydaların yanında oluşabilecek yan etkileri çok çok daha az. Örneğin bazı hassas bireylerde içerisinde kafein de barındırdığından mesela ritim problemin zaten varsa, çarpıntının zaten oluyorsa, çok fazla sayıda çay içersen onu tetikleyebilir. Ama bunlar çok az sayıda ve istisna şeyler.

Anahtar Kelimeler:
Çay
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