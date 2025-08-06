Günler öncesinde fragmanı izledik, şimdi ise o gün geldi! Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı

Bunaltıcı sıcakların ardından güzel haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul da dahil olmak üzere Marmara (Bilecik dışında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Silivri'de bu sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağıştan dolayı vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
AKOM'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise İstanbul'un 6 Ağustos Çarşamba gününe dair hava durumu verisi yer aldı.
Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum