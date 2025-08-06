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Günler öncesinde fragmanı izledik, şimdi ise o gün geldi! Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı

Meteoroloji’den serinleten haber geldi. Bunaltıcı sıcakların ardından, İstanbul dahil birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken Marmara ve Kuzey Ege kıyı şeritlerinde uzmanlar fırtınaya dair uyarılarda bulundu. İşte 6 Ağustos 2025 hava durumu tahminleri...

Günler öncesinde fragmanı izledik, şimdi ise o gün geldi! Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı
Çiğdem Sevinç

Bunaltıcı sıcakların ardından güzel haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Günler öncesinde fragmanı izledik, şimdi ise o gün geldi! Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı G1

MGM tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul da dahil olmak üzere Marmara (Bilecik dışında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Günler öncesinde fragmanı izledik, şimdi ise o gün geldi! Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı G2

Öte yandan Silivri'de bu sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağıştan dolayı vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.

AKOM PAYLAŞTI

Günler öncesinde fragmanı izledik, şimdi ise o gün geldi! Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı G3

AKOM'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise İstanbul'un 6 Ağustos Çarşamba gününe dair hava durumu verisi yer aldı.

HAVA SICAKLIĞI

Günler öncesinde fragmanı izledik, şimdi ise o gün geldi! Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı G4

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Günler öncesinde fragmanı izledik, şimdi ise o gün geldi! Sağanak yağmur felaket gelecek: 20 il için peş peşe uyarı G5

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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