İstanbul'da kartpostallık görüntü! Kentin tarihi simgeleri beyaza büründü

İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşti. Kentin tarihi simgeleri beyaza büründü. Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, şehrin önemli yapılarında masalsı manzaralar oluşturdu.
Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi, karla kaplanan çevresiyle büyüleyici bir görüntüye kavuşurken, Fatih Eminönü'ndeki tarihi yapılar arasında Yeni Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı ile Topkapı Sarayı da karlar altında kartpostallık görüntüler sundu.
Havadan çekilen görüntüler, İstanbul'un tarihi dokusunun karla birleşen güzelliğini gözler önüne serdi.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı Sarıyer'de de etkili oldu. Kimi zaman etkisi azalan kimi zaman ise lapa lapa devam eden kar yağışının olduğu ilçe havadan görüntülendi. Ağaçlar ve çatılar beyaza bürünürken adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Bir yanda Boğaz manzarası bir yanda ise beyaza bürünen alanların bir araya geldiği görüntüler hayran bıraktı.
İstanbul’un neredeyse her yerini kaplayan beyaz örtü Pierre Loti tepesinden görüntülendi. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren Eyüpsultan Pierre Loti Tepesine akın etti. Megakenti saran beyaz örtü hayran bırakan manzaralar oluştururken, ağaçların üstünü kaplayan karlar ve Haliç, izleyenler için seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.
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