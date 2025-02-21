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  4. İstanbul'da kartpostallık görüntü! Kentin tarihi simgeleri beyaza büründü

İstanbul'da kartpostallık görüntü! Kentin tarihi simgeleri beyaza büründü

21.02.2025 20:33
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İstanbul'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Megakent beyaz gelinlik giydi. Kentin tarihi simgeleri beyaza büründü. Galata Kulesi, Kapalı Çarşı ile Mısır çarşısı havadan görüntülendi. Bu görüntüler masalsı manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşti. Kentin tarihi simgeleri beyaza büründü. Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, şehrin önemli yapılarında masalsı manzaralar oluşturdu.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER SUNDU!

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER SUNDU!

Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi, karla kaplanan çevresiyle büyüleyici bir görüntüye kavuşurken, Fatih Eminönü'ndeki tarihi yapılar arasında Yeni Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı ile Topkapı Sarayı da karlar altında kartpostallık görüntüler sundu.

Havadan çekilen görüntüler, İstanbul'un tarihi dokusunun karla birleşen güzelliğini gözler önüne serdi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı Sarıyer'de de etkili oldu. Kimi zaman etkisi azalan kimi zaman ise lapa lapa devam eden kar yağışının olduğu ilçe havadan görüntülendi. Ağaçlar ve çatılar beyaza bürünürken adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Bir yanda Boğaz manzarası bir yanda ise beyaza bürünen alanların bir araya geldiği görüntüler hayran bıraktı.

SEYRİNE DOYULMAZ GÖRÜNTÜ!

SEYRİNE DOYULMAZ GÖRÜNTÜ!

İstanbul’un neredeyse her yerini kaplayan beyaz örtü Pierre Loti tepesinden görüntülendi. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren Eyüpsultan Pierre Loti Tepesine akın etti. Megakenti saran beyaz örtü hayran bırakan manzaralar oluştururken, ağaçların üstünü kaplayan karlar ve Haliç, izleyenler için seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul kar
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