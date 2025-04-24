HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul depremi sonrası geceyi camiler, spor salonları ve parklarda geçirdiler

İstanbul depremi korku ve panik yarattı. Dün öğe saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen İstanbullular, geceyi camiler, okullar, parklar ve spor salonlarında geçirdi. Fatih Camii’nde toplanan onlarca kişi burada günün aydınlanmasını bekledi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, tedirgin olan ve evlerine giremeyen İstanbullular, geceyi dışarda geçirdi. Valiliğin aldığı kararla birlikte camiler, okullar ve kamu tesisleri açık tutuldu. Evlerine giremeyen vatandaşlar ise geceyi bu noktalarda geçirdi.

FATİH CAMİİ’NDE SABAHLADILAR

Fatih Camii’ne gelen onlarca kişi, cami içinde ve avlusunda uyudu. Bazı kişilerin banklarda uyuduğu görülürken, bazı kişilerin ise cami bahçesine çadır kurduğu görüldü. Çok sayıda kişi ise cami içerisinde uyudu.

Evine gitmek istemeyen bazı vatandaşlar da geceyi Beyoğlu’ndaki spor salonlarında ve halı sahalarda geçirdi.

İşte o kareler;Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi dışarıda geçirenlere ziyaret

Geceyi dışarıda geçirenlere ziyaret

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına...

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına...

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödediği arabası gözünün önünde çürüdü

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödediği arabası gözünün önünde çürüdü

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

UEFA Başkanı Ceferin'den TFF'ye olay sözler!

UEFA Başkanı Ceferin'den TFF'ye olay sözler!

AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı

AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.