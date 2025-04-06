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Kimyasal bile etki etmiyor! Hepsi kökünden söküldü: O böcekten kurtarılamıyorlar!

Avcılar'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Aranıyor' afişleriyle uyardığı ve ağaçların ölümüne yol açan Turunçgil Uzun Antenli Böceğin (Anoplophora Chiensis) tespit edildiği 23 ağaç, Avcılar İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediyenin ortak çalışmasıyla köklerinden sökülerek imha edildi.

Çiğdem Sevinç

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Aranıyor' başlığıyla 'Kırmızı bülten' hazırlayarak uyardığı; Türkiye'de az sayıda rastlanan ancak karantinaya tabi tutulan ve ağaçların ölümüne yol açan 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' (Anoplophora Chiensis) Avcılar'daki bazı ağaçlarda tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu

HİÇBİR KİMYASAL ETKİ ETMİYOR

HİÇBİR KİMYASAL ETKİ ETMİYOR

Avrupa'da İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya ve Hırvatistan dahil birçok ülkede ve Türkiye'de de zaman zaman görülen, hiçbir kimyasal ilacın etki etmediği zararlı böceğin; istila ettiği turunçgiller, ceviz, elma, Avustralya çamı, ebegümeci, çınar, söğüt, armut, dut, Çin üzümü, kavak, liçi, kumkuat, Japon kırmızı sediri, meşe ve ficus dahil olmak üzere birçok farklı sert ağaç türünü öldürebildiği aktarıldı.

AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Cihangir Mahallesi'nde bazı sokaklarda kaldırımlarda bulunan akça ağaç ile dişbudak ağaçlarının bu böceklerin istilasına maruz kaldığı belirlendi. Avcılar İlçe Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi ortak saha çalışması yaparak tespit edilen, böceğin kısmen veya tamamen kuruttuğu 23 ağaç işaretlendikten sonra iş makineleri ile köklerinden söküldü.

Ağaçların dikili olduğu yerler zararlının çoğalma veya yayılma olasılığı göz önüne alınarak beton ile kapatıldı. İlaçlamanın etki etmediği, böceğin kuruttuğu tespit edilen ağaçların kökünden sökülerek parçalandığı ve ardından imha edilerek hiçbir alanda kullanılamadığı öğrenilirken bakanlığın 'kırmızı listesinde' yer alan bu zararlıya karşı izlenecek yöntemlerin 2014 yılında Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı ağaç böcek
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