Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'Gözdağı' niteliğinde tatbikat! Kim Jong-Un bizzat kendisi test etti

Yaptığı konuşmada özel kuvvetler birliklerine ordunun özel operasyon yeteneklerini güçlendirme talimatı veren Kim, "Savaş alanında zaferi garantilemek için fiili savaş kabiliyeti yoğun eğitimler yoluyla güçlendirilmelidir. Bu, vatanseverliğin ve ülkeye bağlılığın en canlı ifadesidir" dedi.