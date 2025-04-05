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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'Gözdağı' niteliğinde tatbikat! Kim Jong-Un bizzat kendisi test etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasının ardından Kuzey Kore'den 'Gözdağı' niteliğinde tatbikat düzenlendi. Savaş provasını andıran tatbikatı lider Kim Jong-Un yakından takip etti. Kim, keskin nişancı tüfeğini bizzat kendisinin test ettiği tatbikatta, "Savaş alanında zaferi garantilemek için fiili savaş kabiliyeti yoğun eğitimler yoluyla güçlendirilmelidir." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin özel kuvvetler birliklerinin kapsamlı taktik eğitim tatbikatını denetledi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre özel kuvvetlerin savaş kabiliyetleri hakkında üst düzey komutanlardan bilgi alan Kim, keskin nişancıların atış talimlerini izledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu

Kuzey Kore'den savaş provasını aratmayan tatbikat!

BİZZAT KENDİ TEST ETTİ

BİZZAT KENDİ TEST ETTİ

Yeni geliştirilen bir keskin nişancı tüfeğini bizzat test eden Kim, silahın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaptığı konuşmada özel kuvvetler birliklerine ordunun özel operasyon yeteneklerini güçlendirme talimatı veren Kim, "Savaş alanında zaferi garantilemek için fiili savaş kabiliyeti yoğun eğitimler yoluyla güçlendirilmelidir. Bu, vatanseverliğin ve ülkeye bağlılığın en canlı ifadesidir" dedi.

Pyongyang’ın son adımının, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınmasının ardından gelmesi Seul yönetimine gözdağı olarak yorumlandı.

GÜNEY KORE PROVOKASYONLARA KARŞI UYARMIŞTI

GÜNEY KORE PROVOKASYONLARA KARŞI UYARMIŞTI

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, dün Yoon’un görevden alınmasının ardından üst düzey hükümet kurmaylarıyla birlikte acil bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlemişti.

Kuzey Kore'nin azil krizi nedeniyle ülkede yaşanan siyasi boşluktan faydalanmak isteyebileceğine dikkat çeken Han, "Kuzey Kore'nin muhtemel provokasyonlarına veya propaganda çabalarına karşı teyakkuzda olmayı sürdürmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore Kim Jong-un tatbikat
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