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Muğla'da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken, Fethiye-Antalya karayolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle boş olduğu öğrenilen 3 evin de yandığı belirtildi.

Muğla'da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı
Ufuk Dağ

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi’ndeki zirai alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye sıçradı. Sık ormanlık alanda etkili olan alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü.

Muğla da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı 1

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 40 arazöz, 1 iş makinesi 261 personel ile karadan müdahalesi devam ediyor.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Alevlerin etkisini gösterdiği Fethiye-Antalya karayolunda ulaşımın tedbir amaçlı kapatıldığı öğrenildi. Gerekli çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı öğrenildi.

YANGINDA KORKUTAN GÖRÜNTÜLER

Muğla'da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı G1
Muğla'da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı G2
Muğla'da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı G3
Muğla'da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı G4
Muğla'da alevler büyüdü! Fethiye-Antalya yolu kapatıldı G5
Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla Fethiye
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