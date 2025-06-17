Rusya saldırıya geçti! Ukrayna'nın başkent Kiev'i dronlarla vurdu

İsrail-İran savaşında her geçen gün yükselen bombalama ve füze savaşı sürerken, bu kez Rusya-Ukrayna savaşından yeni bir haber geldi. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni bir saldırı düzenlendi.

BAZI KONUTLAR İSABET ALDI, YARALILAR VAR

Dronlarla düzenlenen saldırıyla birlikte birkaç bölge vurulurken; bazı konular zarar gördü.

Kentin belediye başkanı Vitali Klitschko, saldırının başkent merkezine yakın Solomianskyi bölgesindeki bir apartman blokunun son katını ve ticari alanları etkilediğini bildirdi. Klitschko'ya göre, yaralanan dokuz kişiden dördü hastanede tedavi görüyor.

ŞEHİR MERKEZİNE DOĞRU İLERLEDİLER

Kurtarma ekipleri, başka üç bölgede de saldırılardan etkilenen noktalara yöneld. Klitschko, mesajlaşma uygulaması Telegram'da "Büyük bir düşman drone grubu hala şehir merkezine doğru ilerliyor" demişti..

Bölgeden gelen fotoğraflar şöyle;