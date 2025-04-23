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Taksim’de depremi hissedenler Gezi Parkı’na akın etti

Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle otellerinden ve evlerinden çıkanlar Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’n akın etti.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12:49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da birçok bölgede hissedildi. Taksim Meydanı’nda da depremi hissedenler kendilerini dışarıya attı. Otellerde kalanlar da dışarıya çıkarak sarsıntının geçmesini bekledi. İlk şoku atlatanlar ise yakınlarını telefon açarak sevdiklerinden bilgi almaya çalıştı.

Taksim Meydanı’nda toplanma alanlarından biri de Gezi Parkı’ydı. Etrafta oturanlar hayvan dostlarını alarak parka geldi. Burada oturarak sakinleşmeye çalıştılar. Polis helikopteri de havadan denetim yaptı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Gezi Parkı taksim
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