Topçu atışı başladı! Hindistan-Pakistan savaşında yeni aşamaya geçildi... İntikam yemini etti

Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır süren gerilim yeniden tırmandı. Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adını verdiği harekâtla Pakistan topraklarını hedef alırken; Pakistan, saldırılara karşılık verdi. İslamabad yönetiminin orduya "dilediği zamanda eyleme geçme yetkisi" vermesi, tam kapsamlı savaş korkusu ve 'Nükleer' endişesi yarattı. Bu gelişmelerin ardından bu sabah saatlerinde Pakistan topçu ateşi başlattı.
Pakistan Başbakanı Şerif ulusa seslendi. Şerif, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti. Saldırılara tepki gösteren Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." dedi.
Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı. Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.
Geo TV'nin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti ve ülkenin ikinci en büyük şehri Lahor'da Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçaları bulundu. Yerel kaynaklar şehirde 3 "büyük patlama sesinin duyulduğunu" doğruladı. Samaa TV'nin haberine göre ise söz konusu İHA parçaları incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldü. Haberde, patlama seslerinin havaalanının yakınında duyulduğu kaydedildi.
Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Suneel Bartwal, Pakistan ordusunun topçu ateşi başlattığını, Hindistan güçlerinin de bu saldırılara orantılı yanıt verdiğini açıkladı. Pakistan askerlerinin saldırıda Keşmir'deki Kontrol Hattı'nı aşarak hafif silahlarla Hindistan askerlerini hedef aldığını da belirten Bartwal, saldırı sonucu ölü ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.CNN'in haberine göre, iki ülke askeri birlikleri arasında, Nisan ayında Hindistan kontrolündeki Keşmir'de turistlere yönelik saldırı sonrasında artan gerilim nedeniyle Kontrol Hattı boyunca neredeyse her gün çatışma yaşanıyor. CNN, Pakistan ordusunun gece boyunca sınır hattını bombalaması sonucu 12 sivilin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını bildirdi.
Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırıları ve iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'ndaki (LoC) çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.
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