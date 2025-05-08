HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Topçu atışı başladı! Hindistan-Pakistan savaşında yeni aşamaya geçildi... İntikam yemini etti

Hindistan-Pakistan geriliminde korkulan oldu. 'Sindoor Operasyonu' adı verilen harekat sonrası savaşta yeni bir aşamaya geçildi. Tam kapsamlı savaş korkusu ve 'nükleer' endişesi giderek artarken, sabah saatlerinde Pakistan, Hindistan'ı karadan vurmaya başladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, intikam yemini ederken topçu ateşi açıldı.

Devrim Karadağ

Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır süren gerilim yeniden tırmandı. Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adını verdiği harekâtla Pakistan topraklarını hedef alırken; Pakistan, saldırılara karşılık verdi. İslamabad yönetiminin orduya "dilediği zamanda eyleme geçme yetkisi" vermesi, tam kapsamlı savaş korkusu ve 'Nükleer' endişesi yarattı. Bu gelişmelerin ardından bu sabah saatlerinde Pakistan topçu ateşi başlattı.

"PAKİSTAN'IN CESUR BİR ULUS OLDUĞUNU UNUTTULAR"

"PAKİSTAN'IN CESUR BİR ULUS OLDUĞUNU UNUTTULAR"

Pakistan Başbakanı Şerif ulusa seslendi. Şerif, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti. Saldırılara tepki gösteren Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." dedi.

"HER DAMLA KANIN İNTİKAMI ALINACAK"

"HER DAMLA KANIN İNTİKAMI ALINACAK"

Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı. Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.

PAKİSTANIN İKİNCİ EN BÜYÜK ŞEHRİNDE ARKA ARKAYA PATLAMALAR DUYULDU

PAKİSTANIN İKİNCİ EN BÜYÜK ŞEHRİNDE ARKA ARKAYA PATLAMALAR DUYULDU

Geo TV'nin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti ve ülkenin ikinci en büyük şehri Lahor'da Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçaları bulundu. Yerel kaynaklar şehirde 3 "büyük patlama sesinin duyulduğunu" doğruladı. Samaa TV'nin haberine göre ise söz konusu İHA parçaları incelenmek üzere bir laboratuvara götürüldü. Haberde, patlama seslerinin havaalanının yakınında duyulduğu kaydedildi.

PAKİSTAN GÜÇLERİ TOPÇU ATEŞİ BAŞLATTI

PAKİSTAN GÜÇLERİ TOPÇU ATEŞİ BAŞLATTI

Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Suneel Bartwal, Pakistan ordusunun topçu ateşi başlattığını, Hindistan güçlerinin de bu saldırılara orantılı yanıt verdiğini açıkladı. Pakistan askerlerinin saldırıda Keşmir'deki Kontrol Hattı'nı aşarak hafif silahlarla Hindistan askerlerini hedef aldığını da belirten Bartwal, saldırı sonucu ölü ya da yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.CNN'in haberine göre, iki ülke askeri birlikleri arasında, Nisan ayında Hindistan kontrolündeki Keşmir'de turistlere yönelik saldırı sonrasında artan gerilim nedeniyle Kontrol Hattı boyunca neredeyse her gün çatışma yaşanıyor. CNN, Pakistan ordusunun gece boyunca sınır hattını bombalaması sonucu 12 sivilin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

PAKİSTAN ORDUSU, ÖLENLERİN SAYISININ 31'E YÜKSELDİĞİNİ BİLDİRDİ

PAKİSTAN ORDUSU, ÖLENLERİN SAYISININ 31'E YÜKSELDİĞİNİ BİLDİRDİ

Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırıları ve iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'ndaki (LoC) çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

Altını olanlar harekete geçti! Tercihler değişti 'Artık kimse istemiyor'

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli.... Yavaş'tan dikkat çeken hamle

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli.... Yavaş'tan dikkat çeken hamle

Kredilerin faiz oranları yükseldi!

Kredilerin faiz oranları yükseldi!

İki kardeş elleri bağlı, boğazları kesik bulunmuştu! Vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

İki kardeş elleri bağlı, boğazları kesik bulunmuştu! Vahşi cinayette kan donduran 500 bin TL detayı

Müzik kursunda cinsel istismar! Çocukların gözlerini bağlayıp...

Müzik kursunda cinsel istismar! Çocukların gözlerini bağlayıp...

Mustafa Sarıgül'ün hedefinde Elon Musk var

Mustafa Sarıgül'ün hedefinde Elon Musk var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.