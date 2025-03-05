Trump’ı şoke eden protesto! Hemen salondan çıkarıldı, o anlar böyle görüntülendi…

İkinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump açıklamaları ve yaptıkları ile tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Trump bu kez de Kongre'de yaptığı konuşma sırasında protesto edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki ortak oturumda ikinci başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.
ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında, Temsilciler Meclisi salonunda ilginç bir olay yaşandı.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Al Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.
Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı. Johnson, Green'in çıkarılmasından önce, "Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyorum." dedi.
Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak sessizce tepkilerini gösterdi.
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