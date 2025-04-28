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Türkiye'de sadece 2 tane var: Biri Konya'da 5 bin yıllık mahallede! 'Büyük tehlike'

Konya'da, çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan 5 bin yıllık Sille Mahallesinde su kemeri olarak yapıldıktan sonra iki yamacı birbirine bağlayan geçit haline gelen Şeytan Köprüsü, ürkütücü görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti'nin izlerini taşırken, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor. Mahallede su kemeri olarak yapıldıktan sonra iki yamacı birbirine bağlayarak dar ve tehlikeli bir geçit halini alan Şeytan Köprüsü de ürkütücü görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dar bir vadide bulunması, dar ve yüksek oluşu nedeniyle günümüzde kullanılmayan köprünün, ürkütücü yapısı dikkat çekiyor.Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

"ERKEN OSMANLI YA DA GEÇ BİZANS DÖNEMİNE TARİHLENİYOR"

"ERKEN OSMANLI YA DA GEÇ BİZANS DÖNEMİNE TARİHLENİYOR"

Köprünün tarihi hakkında bilgi veren Selçuklu Belediyesi Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, "Şeytan köprümüzün tam yapım tarihi bilinmemektedir. Köprünün üzerinde yer alan haç motiflerine baktığımız zaman erken Osmanlı ya da geç Bizans dönemine tarihleneceğini düşünmekteyiz.

Genellikle ismi üzerine ‘neden şeytan köprüsü' diye bize en çok sorular geliyor. Aslında bir köprü değil, su kemeri. Sille volkanik bir arazi üzerinde yer alıyor. Volkanik kayaç yapıları Sille'de çok bulunuyor. Bu kayaç yapılarının içerisinde de tuz minerali çok fazla.

Su bulmak için bir sondaj kazısı yapıldığı zaman su ya tuzlu, ya da kireçli oluyor. Bundan dolayı kullanabilir su kaynakları Sille'de kıt olduğu için Tatköy dediğimiz alandan temiz suyu zamanın boru sistemi ile getiriyorlar. Şeytan köprümüzün üzerinden geçirip Sille'ye çeşmelere ulaştırıyorlar. Yani gördüğümüz yapı bir köprü değil, su kemeri" dedi.

"KÖPRÜ İSMİNİ EFSANEDEN ALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

"KÖPRÜ İSMİNİ EFSANEDEN ALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Köprünün zamanla efsaneye neden olan hikayesini anlatan Uzman Arkeolog Sercan Yayla, "İsmi ise neden Şeytan Köprüsü sorusuna rivayete göre büyük ihtimal dere yataklarında şeytanların, üç harflilerin çok görülmesinden kaynaklanıyor. Tabii bu ilerleyen dönemlerde bir efsaneye de konu olmuş bir köprü.

Efsaneye göre mimara, sultan belli bir gün tayin ediyor ve bugüne kadar bu köprüyü bitirmesini istiyor. Mimar çalışmaya başlıyor. Günler yaklaştıkça mimar köprüyü bitiremeyeceğini anlıyor ve kendisine bir şeytan görünüyor. Şeytan ona, ‘ben sana bu köprünün yapımında yardımcı olurum ama benim söylediklerimi de yapacaksın' diyor.

Anahtar Kelimeler:
Konya
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