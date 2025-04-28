Türkiye'de sadece 2 tane var: Biri Konya'da 5 bin yıllık mahallede! 'Büyük tehlike'

Su bulmak için bir sondaj kazısı yapıldığı zaman su ya tuzlu, ya da kireçli oluyor. Bundan dolayı kullanabilir su kaynakları Sille'de kıt olduğu için Tatköy dediğimiz alandan temiz suyu zamanın boru sistemi ile getiriyorlar. Şeytan köprümüzün üzerinden geçirip Sille'ye çeşmelere ulaştırıyorlar. Yani gördüğümüz yapı bir köprü değil, su kemeri" dedi.