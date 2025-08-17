Gaziantep 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 38°C, 19 Ağustos Salı günü 37°C, 20 Ağustos Çarşamba günü ise tekrar 39°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Güneşin dik geldiği saatlerde evde kalmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak iyi bir tercih. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korur ve sıcak çarpması riskini azaltır.

Hafif ve açık renkli kıyafetler giymek, vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, doğrudan güneş ışığından korunmaya destek sağlar. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından faydalıdır.