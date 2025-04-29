Gaziantep 29 Nisan Salı hava durumu: Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak?

Gaziantep'te 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu yer yer sağanaklarla geçecektir. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak tahmin edilmektedir. Bu dönemde, ortalama sıcaklık 15.5°C, en düşük sıcaklık 9.4°C ve en yüksek sıcaklık 21.5°C civarında olacaktır. Nisan ayında Gaziantep'te ortalama yağış miktarı 45 mm'dir. Nem oranı %51 dolaylarındadır.

30 Nisan 2025 Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C'ye kadar yükselebilir. 1 Mayıs 2025 Perşembe günü çok bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Sıcaklık 24°C civarında olacaktır. 2 Mayıs 2025 Cuma günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 24°C civarında kalacaktır.

Hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalı olabilir. 29 Nisan'daki sağanaklar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Sıcaklıkların 30 Nisan'da 28°C'ye yükselebileceği için güneşten korunmak üzere şapka veya güneş kremi kullanmanız önerilir. 1 Mayıs'taki çok bulutlu hava koşullarında sıcaklık düşebilir. Bu nedenle yanınızda bir ceket bulundurmanızda fayda var. 2 Mayıs'taki güneşli hava koşullarında da uygun önlemler almak önemlidir.