Gaziantep Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Gaziantep hava durumu nasıl?

Gaziantep'te 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 9 derece arasında seyredecek. Yüksek nem oranı ve saatte 5-6 km hıza ulaşan rüzgar ile birlikte dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, 8 Şubat'ta beklenen sisli hava koşulları, görüş mesafesini azaltabileceğinden yolculuklar için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Simay Özmen

7 Şubat 2026 Cumartesi günü, Gaziantep'te hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 9 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek ve rüzgar hızı 5-6 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saat 07:26, gün batımı ise 17:59 olarak bekleniyor.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan koruma sağlayacaktır. Nem oranının yüksek olmasıyla hava daha soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu devam edecek. Sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında değişecek. Özellikle 8 Şubat Pazar günü için sisli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda görüş mesafesi azalabilir. Yolculuk yaparken dikkatli olunması önemlidir.

Genel olarak, Gaziantep'teki hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Bu nedenle dışarı çıkarken uygun kıyafet ve hazırlık yaparak tedbirli olunmalıdır. Sağlığınızı korumanıza destek olacaktır.

