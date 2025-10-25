HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gaziantep’te "ModifiyeFest 2025" nefes kesen drift gösterileriyle başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen "ModifiyeFest 2025", birbirinden renkli modifiye araçların nefes kesen drift gösterisiyle başladı.Şehitkamil Belediyesi tarafından 2’ncisi düzenlenen ModifiyeFest 2025 başladı.

Gaziantep’te "ModifiyeFest 2025" nefes kesen drift gösterileriyle başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen "ModifiyeFest 2025", birbirinden renkli modifiye araçların nefes kesen drift gösterisiyle başladı.
Şehitkamil Belediyesi tarafından 2’ncisi düzenlenen ModifiyeFest 2025 başladı. 26 Ekim’de sona erecek olan ModifiyeFest 2025’e Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce modifiye araç sahibi ve otomobil tutkununun katılmasını bekleniyor. Birbirinden renkli modifiye araçların nefes kesen drift gösterisiyle akşam saatlerinde başlayan ModifiyeFest 2025 hayran bıraktı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ModifiyeFest 2025’in Gaziantep’in sosyal ve kültürel yaşamına farklı bir renk kattığını belirterek, "Modifiye bir kültürdür. Biz bu kültürü Gaziantep’ten dünyaya tanıtacağız. Seçimden önce bir söz vermiştim. O sözümüzü yarın akşam açıklayacağım. Biz bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Çünkü Şehitkamil’in genç bir belediye başkanı var. Gençler gibi düşünebilen bir belediye başkanı var. Biz bu gece burada bunun ateşini yakacağız. İnşallah bu duman Avrupa’ya kadar gidecek. Herkes araçların süsleyip buraya gelmiş, hepsine teşekkür ediyorum. Keyifli bir festival olmasını diliyorum. Arabasını göstermek isteyen herkes buraya gelebilir. Bu festival Şehitkamil için artık geleneksel oldu. Bu kültürün ülke sınırlarını aşarak Amerika’ya, Japonya’ya ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

Gaziantep’te "ModifiyeFest 2025" nefes kesen drift gösterileriyle başladı 1

Gaziantep’te "ModifiyeFest 2025" nefes kesen drift gösterileriyle başladı 2

Gaziantep’te "ModifiyeFest 2025" nefes kesen drift gösterileriyle başladı 3

Gaziantep’te "ModifiyeFest 2025" nefes kesen drift gösterileriyle başladı 4Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail ateşkes dinlemiyor! Sivil aracı hedef aldılarİsrail ateşkes dinlemiyor! Sivil aracı hedef aldılar
Yer: Kırıkkale! Takla atan otomobil hurdaya döndüYer: Kırıkkale! Takla atan otomobil hurdaya döndü

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.