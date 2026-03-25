Gaziantep’te tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, İslahiye çevreyolu Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurdağı istikametinden Hatay istikametine doğru seyir halinde olan tır ile R.A. (75) yönetimindeki otomobil ışık ihlali sebebiyle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan R.A. ve eşi F.A. ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

