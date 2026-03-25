Gazipaşa’da kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında D-400 Karayolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki kamyonet ile Y.G. yönetimindeki otomobil Yelda Kahvecioğlu Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki İ.G. (80), T.G., M.G., E.G. ve Y.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İ.G.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği ve bu nedenle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (ALKÜ) sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



