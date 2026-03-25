Gazipaşa’da kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında D-400 Karayolu üzerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki kamyonet ile Y.G. yönetimindeki otomobil Yelda Kahvecioğlu Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki İ.G. (80), T.G., M.G., E.G. ve Y.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İ.G.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği ve bu nedenle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (ALKÜ) sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'APP' plakasını değiştirmeye gitti! Yaşadığı duruma inanamadı, suç duyurusunda bulundu'APP' plakasını değiştirmeye gitti! Yaşadığı duruma inanamadı, suç duyurusunda bulundu
Kadıköy’de denetimler sürüyor! 50 araç men edildiKadıköy’de denetimler sürüyor! 50 araç men edildi

Anahtar Kelimeler:
antalya
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

