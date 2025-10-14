Gazipaşa’da kurallara uymayan sürücülere toplam 64 bin 300 TL ceza kesildi

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ortaklaşa düzenlenen uygulama, Cumhuriyet Mahallesi Çamlı Mezarlık önünde gerçekleştirildi.

Araçlar tek tek kontrol edildi

Denetim kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu otobüsleri, servis araçları, motosikletler ve özel otomobiller tek tek durdurularak kontrol edildi. Trafik güvenliği kadar genel asayişin de sağlanması amacıyla sürücü ve yolcuların kimlikleri sorgulandı.

64 bin 300 TL cezai işlem uygulandı

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, evrakı eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere toplam 64 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır