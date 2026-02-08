HABER

Gemlik Sahili’nde erkek cesedi bulundu

Gemlik Körfezi açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz halde bulunan ve yaklaşık 45-50 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek şahsın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK Özel Timi Komutanlığı ekiplerince denizden çıkarıldı. Ekipler tarafından karaya alınan ceset, Gemlik İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı önüne getirildi. Olay yerine gelen nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Gemlik Sahili’nde erkek cesedi bulundu 1

Gemlik Sahili’nde erkek cesedi bulundu 2

Gemlik Sahili’nde erkek cesedi bulundu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bursa Gemlik ceset
