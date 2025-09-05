Genç yaşta romatizma olur mu? Romatizma erken yaşta başlar mı?

Romatizma hastalığı olan kişilerin en çok şikayet ettiği durumların başında vücut ağrıları yer alır. Vücudun herhangi bir yerindeki ağrı romatizmanın en belirgin semptomlarından biri olarak öne çıkar. Vücut ağrıları çoğunlukla eklemlerde, kaslarda ve çevre dokularda hissedilir. Ağrıların ne zaman ortaya çıkacağı belli olmadığı için kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebilir. Bilhassa iş ve okul gibi günlük yaşam aktiviteleri eziyetli hale gelebilir. Romatizma basit hareketlerin yapılmasını zorlaştırabilir ve uyku düzenini bozabilir.

Romatizma sıklıkla araştırılan bir sağlık sorunudur. Bu noktada merak edilen konu ise genç yaşta romatizma olup olmayacağıdır.

Genç yaşta romatizma olur mu?

Romatizma dendiğinde birçok kişi sadece yaşlılarda görüldüğünü düşünebilir. Bu düşüncenin aksine romatizma sadece ileri yaşta görülen bir hastalık değildir. Bu rahatsızlığın genç yaşlarda da ortaya çıktığı görülür. Birçok romatizmal hastalık omurga ve eklem tutulumları açısından genç yaşlarda başlar. Bu açıdan farklı grupları etkileyebilir. Örneğin omurga romatizması daha çok genç erkeklerde görülür.

Eklem romatizmalarının ise doğurganlık çağındaki genç kadınları etkilediği bilinir. Genç erkeklerde ortaya çıkan bel ve kalça ağrıları mekanik nedenlere bağlansa da romatizma semptomu olabilir. Bu semptomlar romatizma ile ilişkilendirilmediği zaman teşhis gecikebilir. Romatizmaya zamanında müdahale edilmediğinde ise omurga hareketleri kısıtlanabilir. Bilhassa genç yaşta bel ağrısı yaşayan erkeklerin olası omurga romatizmasına yönelik bir uzmana başvurması oldukça önemlidir.

İleri yaşlarda görülen romatizmada ise durum farklıdır. Yaşlılıkta yük taşıyan eklemler, diz, kalça, ayak bileği gibi bölgeler etkilenir. Bu ağrılar genellikle kireçlenmeye bağlı olarak da ortaya çıkar.

Öte yandan romatizmanın çocuklarda da görüldüğü bilinmektedir. Çocukluk döneminde görülen romatizma türleri gelişim sürecini ve eklem sağlığını direkt olarak etkiler. Çocuklarda yaşanan romatizma sorunu erken dönemde teşhis ve tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara ve büyüme geriliğine neden olabilir. Bu nedenle çocuklarda romatizma konusunda bilinçli olunması oldukça önemlidir. Bu sayede herhangi bir semptom görüldüğünde bir uzmana başvurulabilir.

Romatizmal hastalıkların nedenleri arasında genetik faktörler de önemli bir rol oynar. Ailede romatizma öyküsü bulunması kişinin benzer bir romatizma hastalığına yatkın olabileceği anlamına gelebilir. Fakat yine de kesin bir hastalık anlamına gelmemelidir. Ailesinde romatizma sorunu görülen bir kişinin mutlaka hastalanacağı söylenemez. Çünkü romatizma hastalığında çevresel faktörler ve yaşam tarzı da belirleyici olabilir. Şüpheli vakalarda aile öyküsü sadece teşhisi destekleyici bir unsur olarak değerlendirilir.

Genç yaşta görülen romatizma erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilir. Bu nedenle gençlerde eklem, omurga ağrısı ve uzun süren bel ağrıları gibi belirtiler ciddiye alınmalıdır.

Çocukluk döneminde sıkça görülen romatizmal hastalıklar arasında akut romatizmal ateş, Akdeniz ateşi ve juvenil kronik artrit yer alabilir. Ülkemizde en fazla görülen türü ise ailesel Akdeniz ateşidir. Bu hastalık çocukluk yaşlarından itibaren tekrarlayan karın, göğüs ağrıları, yüksek ateş, kas ve eklem ağrılarıyla belirti gösterebilir.

Çocuklarda sıklıkla görülen bir diğer hastalık ise akut romatizmal ateştir. Bu rahatsızlık genellikle boğaz enfeksiyonuyla beraber ortaya çıkar. Hastalığa eşlik eden semptomlar arasında eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı gibi belirtiler de yer alabilir. Bu nedenle çocuklarda herhangi bir belirti gözlemlendiğinde uzman bir hekime başvurulmalıdır.