Göçkeada’da sel; tarım arazileri sular altında kaldı
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Yaşanan selde tarım arazileri sular altında kaldı.
23.10.2025 10:49
+
Yorum Yap
+
Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada’ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy ovasında bulunan tarım arazileri de sular altında kaldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum