Göçkeada’da sel; tarım arazileri sular altında kaldı

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada’ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy ovasında bulunan tarım arazileri de sular altında kaldı.

