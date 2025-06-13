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Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Google Veo 3 ile nasıl video oluşturulur? Veo 3 ücretli mi, ücretsiz mi?

Yapay zeka, günümüzde sağlıktan eğitime pek çok alanda kullanılmaktadır. Her geçen gün de yapay zeka ile ilgili yeni haberler gündeme gelmektedir. Konu yapay zeka destekli video üretimi olunca ise şirketler çeşitli yenilikler yapmaktadır. Bu şirketlerden biri de Google'dır. Google'ın yapay zeka alanında yaptığı yeniliklerden biri de Google Veo 3'tür. Peki Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Google Veo 3 ile nasıl video oluşturulur? Veo 3 ücretli mi, ücretsiz mi?

Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır? Google Veo 3 ile nasıl video oluşturulur? Veo 3 ücretli mi, ücretsiz mi?
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İçindekiler

  • Google Veo 3 nedir?
  • Google Veo 3 ne işe yarar?
  • Google Veo 3 nasıl kullanılır?
  • Google Veo 3 ücretli mi, ücretsiz mi?

Google Veo 3, içerik üretimi yapma imkanı sunan bir yapay zekadır. Google'ın yapay zeka destekli olarak ürettiği görsel içerik üretim aracı olan Google Veo 3, gerçekçi ve yüksek çözünürlüklü sinematik videolar oluşturabilmektedir.

Google Veo 3 nedir?

Google Veo 3, Google Deepmind tarafından geliştirilmiş olan yapay zeka destekli video üretim aracıdır. Veo 3 Google'ın teknolojisi ile metin yazarak yüksek kaliteli ve gerçekçi videolar üretmektedir. Google yapay zeka Veo 3, özellikle içerik üreticileri tarafından videolar üretmek için kullanılabilecek bir araçtır.

Google Veo 3 ne işe yarar?

Google Veo 3 AI ile beraber tüm dünyada video üretiminin daha kolay ve maliyet açısından daha uygun olması beklenmektedir. İçerik üreticilerine büyük kolaylık sağlayacak bu yeni teknolojinin ne işe yaradığı, kişiye nasıl avantajlar sağlayacağı da büyük bir merak konusudur.

Google Veo 3 video oluşturma aracının kişilere sağladığı iddia edilen kolaylıklar arasında şunlar yer almaktadır:

  • İçerik üreticileri bu teknoloji sayesinde fikirlerini hızlıca görsel bir hale getirebilirler.
  • Sosyal medya içeriği ve tanıtım videoları gibi alanlarda orijinal sahneler ortaya koymak için kullanılabilir.
  • Eğitim alanında özellikle eğitimciler anlattıkları konuları pekiştirmek ve daha kalıcı bir öğrenme sağlayabilmek için bu uygulamayı kullanabilirler.
  • Veo 3 Flow ile çok düşük maliyetle daha kaliteli videolar üretmek mümkündür.

Google Veo 3 nasıl kullanılır?

Google Veo 3, Türkiye'de erişime açıldıktan sonra pek çok kişi tarafından Google Veo 3 ile video nasıl oluşturulur konusunda araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Google Flow Veo 3 kullanımı oldukça kolaydır. Veo 3'ü kullanabilmeniz için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

  • Öncelikle Google sayfanıza giriş yapmanız ve ardından Google Gemini sayfasına girmeniz gerekmektedir. Google Gemini Veo 3 kullanabilmek için giriş yapılması önemli adımlardan bir tanesidir.
  • Google Gemini sayfasına girdiğinizde bu sayfada yer alan "Video" butonuna basmanız gerekmektedir.
  • Video butonuna bastıktan sonra Veo 3 bilgisi karşınıza çıkacaktır. Daha sonra Türkçe veya İngilizce bir metin yazmanız gerekmektedir.
  • Metni belirledikten sonra artık video oluşturma süreciniz başlayacaktır.

Google Veo 3 ücretli mi, ücretsiz mi?

Google'ın yeni nesil yapay zeka aracı Veo 3, şu an ücretsiz değildir. Türkiye'de Google Veo 3 yapay zeka aracını kullanmak isteyen kişiler Google AI Pro veya Google AI Ultra aboneliği almak durumundadır.
Google, bu yeni uygulamayı denemek isteyen kişiler için AI Pro aboneliğini 1 ay ücretsiz olarak vermektedir. Deneme süresi bittikten sonra abonelik ücreti ödemeniz gerekecektir. Google AI Pro ve Google AI Ultra aboneliği almayı düşünenler için abonelik ücretleri şu şekildedir:

  • Google AI Pro, 1 aylık ücretsiz deneme sunmaktadır. İlk aydan sonra abonelik ücreti her ay 719,99 TL'dir.
  • Google AI Ultra, aylık ücretlendirmesi 8.999 TL'dir. Üç aylık paket şeklinde almak isteyenler için aylık ücretlendirme 4.499,99 TL'dir.

Google AI Pro aboneliği ve Google AI Ultra aboneliği arasındaki fark nedir?

Google Veo 3 kullanmak için kişilerin Google AI Pro veya Google Al Ultra aboneliği alması gerekmektedir. Peki, Google AI Pro ve Google AI Ultra aboneliği arasındaki farklar nelerdir?

  • AI Ultra aboneliğinde kişilere aylık 12.500 yapay zeka kredisi verilirken AI Pro aboneliğinde aylık 1.000 yapay zeka kredisi verilmektedir.
  • AI Ultra aboneliğinde Google sizlere 30 TB depo alanı sunarken AI Pro aboneliğinde ise 2 TB depo alanı sunmaktadır.
  • AI Ultra aboneliğinde Veo 3 ve premium özelliklere sahip yapay zeka aracına erişilebilirken AI Pro aboneliğinde ise Veo 2 destekli yapay zeka aracına erişilebilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka
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