SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!

Son dakika haberi: Bir videoda sarfettiği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma açılan ve dün gece Teşvikiye'deki evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Altaylı hakkındaki karar belli oldu.

ALTAYLI TUTUKLANDI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mahkeme Altaylı hakkında tutuklama kararı verdi.

'CUMHURBAŞKANINA SUİKAST' VE 'CUMHURBAŞKANINA TEHDİT' SUÇLAMALARI

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaştığı belgelere göre Altaylı, “Cumhurbaşkanına suikast” ve “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamalarıyla tutuklandı.

İşte o belgeler:

Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına suikast” ve “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamalarıyla tutuklandı.

Mahkeme, kaçma ve saklanma ihtimalini gerekçe gösterdi. pic.twitter.com/v92eEGZq0m — Murat AĞIREL (@muratagirel) June 22, 2025

ALTAYLI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Fatih Altaylı, 'cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret' suçlamasıyla ifade verdi.

İşte Altaylı'nın ifadesi:

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak Devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında Devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Ve Türk Halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini Padişahlık döneminde bile Cuma selamlıklarında Padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir AFYONCU gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat BARDAKÇI gerek Erhan konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi.

BU SÖZLER YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Altaylı'nın bu videoda söylediği sözler yüzünden gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı: