HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!

Son dakika haberi: YouTube kanalından yayımladığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeni ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile dün akşam saatlerinde evinden gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi: Bir videoda sarfettiği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma açılan ve dün gece Teşvikiye'deki evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Altaylı hakkındaki karar belli oldu.

sc3

ALTAYLI TUTUKLANDI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mahkeme Altaylı hakkında tutuklama kararı verdi.

'CUMHURBAŞKANINA SUİKAST' VE 'CUMHURBAŞKANINA TEHDİT' SUÇLAMALARI

Gazeteci Murat Ağırel'in paylaştığı belgelere göre Altaylı, “Cumhurbaşkanına suikast” ve “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamalarıyla tutuklandı.

İşte o belgeler:

ALTAYLI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Fatih Altaylı, 'cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret' suçlamasıyla ifade verdi.

Screenshot_2

İşte Altaylı'nın ifadesi:

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak Devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında Devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Ve Türk Halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini Padişahlık döneminde bile Cuma selamlıklarında Padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir AFYONCU gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat BARDAKÇI gerek Erhan konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi.

BU SÖZLER YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Altaylı'nın bu videoda söylediği sözler yüzünden gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te anız yangını büyümeden söndürüldüKarabük'te anız yangını büyümeden söndürüldü
Bodrum'da 26 düzensiz göçmen yakalandıBodrum'da 26 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Binalar için yeni dönem... Zorunlu oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Binalar için yeni dönem... Zorunlu oldu

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

Yer: İstanbul! Kurşunlanarak öldürüldü, 90 milyon dolarlık miras kaldı

SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!

SON DAKİKA | Gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı!

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

Sosyal medyadan duyurdu, ücretsiz verdi! Binler akın etti

İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı! Kapatılmasına onay verildi

İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı! Kapatılmasına onay verildi

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Kütahya'da ele geçirilen kaliforniyumun fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.