ABD ve İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! 2 günlük ateşkes teklifi reddedildi
ABD-İsrail-İran arasındaki savaş bir ayı geçkin süredir devam ediyor. Her geçen saat yeni gelişmelerin yaşandığı çatışmalarda ABD-İsrail saldırılarında İran'ın üst düzey komutanı Muhammed Ali Fethali öldürüldü. Trump'ın İran'a yeni saldırı tehdidinden sonra Tahran'da B1 Köprüsü yerle bir edildi. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girildiği ve Tahran'ın 2 günlük ateşkesi reddettiği aktarıldı.

28 Şubat'ta fitili ateşlenen ABD-İran-İsrail savaşında dün çok kritik bir eşiğe gelindi. İran'da bir grup din adamı, 'nükleer silah' için İran dini lideri Mücteba Hamaney'e mektup göndererek fetva çağrısında bulundu. İran'da 'nükleer silah' için olan fetvanın 'yeniden değerlendirilmesi' masadayken Tahran'ın yeni hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor. Ayrıca ABD-İsrail, İran üzerine saldırılarını sürdürüyor.

İşte dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler:

21.20

2 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İran medyası: "Tahran, ABD'nin 2 günlük ateşkes teklifini reddetti"

20.30

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

WSJ'nin arabuluculara dayandırdığı haberine göre, İran arabuluculara ABD'nin taleplerinin kabul edilemez olduğunu ve Tahran yönetiminin yakın zamanda İslamabad'da ABD'li yetkililerle görüşmek istemediğini söyledi.

Arabulucular, Türkiye ve Mısır'ın hala bir orta yol bulmak için çabaladığını ve Katar'ın başkenti Doha ya da İstanbul'da yeni önerilerle iki tarafı bir araya getirmeye çalıştığını aktardı.

17.30

"BÜYÜK HASAR OLUŞTU"

Emirates Global Aluminium: "Abu Dabi'nin Halife bölgesindeki üretim merkezinde İran saldırıları sonucu büyük hasar oluştu."

16.30

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ı "Taş Devri'ne döndürmekle" tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt verdi.

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün bir ulusu Taş Devri'ne geri göndermekle tehdit etmek, büyük bir savaş suçundan başka bir şey ifade ediyor mu? Bu soruyu hukukçu olan Finli meslektaşıma sordum. Tarih, suçlular karşısında sessiz kalmanın bedelini ağır ödeyenlerle dolu" ifadelerini kullandı.

15:33

TRUMP'TAN "PETROL PATLAMASI" ÇIKIŞI

Donald Trump: "Biraz daha vaktimiz olsa Hürmüz Boğazı'nı kolayca açar, petrolü alır ve büyük bir servet kazanabiliriz. Böylece dünyada bir "petrol patlaması" yaşanır, değil mi?"

10.58

ABD VE İSRAİL İRAN'DA KÖPRÜYÜ YERLE BİR ETTİ

ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki Kerec kentine düzenlediği hava saldırısında bir kez daha B1 Köprüsü'nü hedef aldı.

Düzenlenen saldırı sonucu B1 Köprüsü'nün önemli kısımlarının yıkıldığı görüntülendi.

10:22

İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA YENİ İŞGAL PLANI

İsrail basını: İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek için sınır bölgesindeki köy ve beldelerdeki evlerin yıkılmasına ilişkin planı Tel Aviv yönetimine sunacak.

***08.08

TRUMP'TAN YENİ UYARI: "HENÜZ BAŞLAMADI BİLE"

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin vakit kaybetmeden ABD ile bir anlaşmaya varması gerektiğini belirterek, "Ordumuz, İran’da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadı bile. Sırada köprüler var, ardından elektrik santralleri. Yeni rejimin liderleri ne yapılması gerektiğini biliyor ve bu işin bir an önce halledilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

06.50

ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Fatehin Birliği Komutanı Muhammed Ali Fethali Zade öldü.

İran devlet televizyonu, Fethali Zade'nin dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

İranlı komutanın nerede öldürüldüğüne ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

06.30

ABD-İSRAİL OTOBANI HEDEF ALDI

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'da, Kum-Tahran otobanında bir noktanın vurulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.

Hayderi, "Kum-Tahran otobanında bir nokta ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu." dedi.

İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

05.00

İRAN SUUDİ ARABİSTAN VE BAHREYN'İ HEDEF ALDI

Suudi Arabistan, hava sahasına giren insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkeye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bölge belirtilmeden, ülke hava sahasına giren bir İHA’nın tespit edilerek imha edildiği aktarıldı.

Öte yandan, Bahreyn genelinde saldırılar nedeniyle yeniden sirenler çaldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

