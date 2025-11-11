HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Güney Kore’de üniversite sınavı nedeniyle uçuşlar askıya alınacak

Güney Kore hükümeti, Perşembe günü yapılacak Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) sırasında uçak gürültüsünü önlemek amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşların geçici olarak askıya alınacağını açıkladı.

Güney Kore’de üniversite sınavı nedeniyle uçuşlar askıya alınacak

Güney Kore’de Perşembe günü yapılacak Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) için geri sayım sürerken, Güney Kore hükümetinden öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeye yönelik dikkat çeken bir adım geldi. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sınavın yerel saat ile 13.05-13.40 arasında gerçekleştirilecek İngilizce dinleme bölümü sırasında, ülke genelindeki tüm uçak iniş ve kalkışlarının 35 dakika süreyle askıya alınacağı bildirildi. Uçak gürültüsü nedeniyle öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeyi amaçlayan uygulamanın 140 uçuşu etkileyeceği belirtilirken, o an havada bulunan tüm uçakların hava trafik kontrol yetkililerinin yönlendirmesiyle en az 3 kilometre irtifada bekletileceği aktarıldı. Söz konusu uygulamadan etkilenecek havayolu şirketlerinin ve yolcuların önceden bilgilendirileceği vurgulandı.

CSAT, binlerce öğrenci için kritik önem taşıyor
Güney Kore’nin en iyi üniversitelerine girmeyi hedefleyen binlerce öğrenci için yıllarca süren yoğun bir çalışmanın sonucu anlamına gelen CSAT, ülkenin en önemli akademik değerlendirme sınavlarından biri olarak nitelendiriliyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajıBahçeli'den gündem yaratacak 'Cumhur İttifakı' mesajı
Metrobüs durağında insan trafiği!Metrobüs durağında insan trafiği!

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.