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Günlerdir haber alamayan ailesi 'kaçırıldı' demişti! Gülçiçek Çiçekdağ'dan videolu mesaj geldi! Amcasıyla ilgili iddiası dikkat çekti

Diyarbakır'da evden okula gitmek için çıkan ve geriye dönmeyen 14 yaşındaki Gülçiçek Çiçekdağ'ın ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Aile, küçük kızın evlenmek maksadıyla kaçırıldığı iddia ederken Çiçekdağ videolu bir mesaj yayınladı. Mesajında zorla kaçırılmadığını söyleyen Çiçekdağ, sevdiğim kişiye kaçmayı tercih ettim. Şu an olduğum yerde çok mutluyum" dedi. Küçük kızın amcasıyla ilgili iddiası ise dikkatlerden kaçmadı.

Günlerdir haber alamayan ailesi 'kaçırıldı' demişti! Gülçiçek Çiçekdağ'dan videolu mesaj geldi! Amcasıyla ilgili iddiası dikkat çekti
Melih Kadir Yılmaz

Çermik ilçesi kırsal Alakoç Mahallesi Akpınar Mezrası’ndaki evinden 7 Nisan'da servisle okuluna giden Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1’inci sınıf öğrencisi Gülçiçek Çiçekdağ, eve geri dönmedi.

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EVLENMEK MAKSADIYLA KAÇIRILDIĞINI BELİRTİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aile kendi imkanlarıyla Gülçiçek’e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Gülçiçek’in bulunması için çalışma başlatıldı. Aile, kızlarının M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiklerini belirterek şikayetçi oldu.

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"SIRF BENİ KAÇIRSIN DİYE KENDİ YAŞIMI BÜYÜK SÖYLEDİM"

16 gündür haber alınamayan Gülçiçek Çiçekdağ, başkası aracıyla ailesine video gönderip, kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Çiçekdağ videoda, "Ben Gülçiçek. Bu videoyu ailem ısrarla ölü veya diri olduğumu söyledikleri için çektim. Çok şükür ölü değilim, ailem de bunu çok iyi biliyor. Ben kendi isteğimle kaçtım. Kimse beni zorla kaçırmadı. Hatta kaçma planını ben kafasına soktum. Sırf beni kaçırsın diye kendi yaşımı oldukça büyük söyledim" dedi.

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"AMCAM BENİ OĞLUNA İSTEYECEKTİ"

Çiçekdağ videonun devamında ise "Zaten ben kaçmasaydım bu sene okul sonunda amcam beni oğluna isteyecekti. Sevdiğim kişiye kaçmayı tercih ettim. Şu an olduğum yerde çok mutluyum. Tek isteğim iki ailenin arasında kavga çıkmadan barışmaları" ifadelerini kullandı.

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"KIZIMIZI İSTİYORUZ, KIZIMIZ DAHA 14 YAŞINDA"

Gülçiçek’in amcası Ali Çiçekdağ ise yeğenini kaçıranlardan şikayetçi olduklarını söyleyerek, “İlk günden beri Ş.Y. yerlerini biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Ben ondan da davacıyım. Biz kızımızı istiyoruz. 28 yaşındaki M.Y. kızımızı okuldan kaçırmış. Bir de hiç utanmadan diyor ki ben çocuğumdan endişeliyim. Sen nerede endişelisin, sen neyinden endişelisin? Biz davacıyız. Ondan da Ş.Y.'den de davacıyız. Biz kızımızı istiyoruz. Bizim kızımız daha 14 yaşında. Kızımız daha öğrenci. Gelip okulun kapısında bizim kızımızı kaçırıyor. Yani hiç yalan da konuşmasınlar” diye konuştu.

(DHA)

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Diyarbakır okul aile kaçırma kız
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