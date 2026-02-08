Hafta sonu tatili için yoldalardı! Kastamonu'da ailenin bulunduğu araç kaza yaptı

Kaza, Kastamonu-Çankırı kara yolu Beşdeğirmenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, M.G., A.Ö. ve F.Ö. yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAFTA SONU TATİLİ İÇİN YOLDALARDI

Ailenin hafta sonu tatilini geçirmek için Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ne gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.



