HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hafta sonu tatili için yoldalardı! Kastamonu'da ailenin bulunduğu araç kaza yaptı

Kastamonu’da kayak merkezine gitmek isteyen ailenin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hafta sonu tatili için yoldalardı! Kastamonu'da ailenin bulunduğu araç kaza yaptı

Kaza, Kastamonu-Çankırı kara yolu Beşdeğirmenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, M.G., A.Ö. ve F.Ö. yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Hafta sonu tatili için yoldalardı! Kastamonu da ailenin bulunduğu araç kaza yaptı 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hafta sonu tatili için yoldalardı! Kastamonu da ailenin bulunduğu araç kaza yaptı 2

HAFTA SONU TATİLİ İÇİN YOLDALARDI

Ailenin hafta sonu tatilini geçirmek için Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ne gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Hafta sonu tatili için yoldalardı! Kastamonu da ailenin bulunduğu araç kaza yaptı 3

Hafta sonu tatili için yoldalardı! Kastamonu da ailenin bulunduğu araç kaza yaptı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜVTÜRK'te polis memurunu darbederek öldüren şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktıTÜVTÜRK'te polis memurunu darbederek öldüren şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
Yer: Ankara! Pompalı tüfekli kavgada husumetlisine arabayla çarptıYer: Ankara! Pompalı tüfekli kavgada husumetlisine arabayla çarptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu aile kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.