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HAKMAR ve BAKTAT'tan sonra bir şirkete daha kayyum atandı!

HAKMAR VE BAKTAT isimli firmalara FETÖ soruşturması düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında el konulan iki firmaya bağlı faaliyet gösterdiği tespit edilen şirketlerden YUMTAT'a da kayyum atandı.

HAKMAR ve BAKTAT'tan sonra bir şirkete daha kayyum atandı!

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ’ye finans sağladığı iddiasıyla bu şirketlerin sahibi Zeki Doruk’un mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Kayyum atanan firmalardan birinin hangisi olduğu ortaya çıktı.

HAKMAR ve BAKTAT tan sonra bir şirkete daha kayyum atandı! 1

YUMTAT'A KAYYUM ATANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kayyum atanan firmalardan birinin de Afyonkarahisar’da yumurta üretimi yapan YUMTAT olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar Merkez Burhaniye köyünde 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren YUMTAT’ın günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesi bulunuyor. Şirketin sahibi, Afyonkarahisarlı iş adamı Haydar Kaya olarak biliniyor. YUMTAT’ın, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde yer aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kayyum
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