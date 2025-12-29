HABER

Hastane otoparkında 2 otomobilin küle döndüğü yangın anı kamerada

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 2 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın anı, cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Şehir Hastanesi D Blok Otoparkı'nda bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki bir başka araca daha sıçradı. Yükselen alevler karanlığı aydınlatırken, çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda, 34 DB 310 ve 26 AJY 261 plakalı otomobiller kullanılamayacak hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

