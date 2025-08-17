Hatay 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülüyor. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 34°C, 19 Ağustos Salı günü 34°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü 34°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekmektedir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalıdır.

Sıcak hava dalgası, bölgedeki tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları da önemlidir. Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde söndürülmelidir.

Hatay'da sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ve yetkililerin bu duruma karşı gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.