HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 19 Mayıs Pazartesi hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Hatay 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hatay'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında, gece ise 16°C civarında bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde kalacak. Bu durum hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 20 Mayıs Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir. 21 Mayıs Çarşamba günü de benzer şekilde az bulutlu bir hava bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü bölgede düzensiz yağmur ihtimali artıyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olabilir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmanız önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek, aşırı sıcaklardan korunmanıza yardımcı olur. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun kıyafetler tercih ederek ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde genel olarak sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. 22 Mayıs'ta olası yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

Amedspor taraftarı sokak ortasında Galatasaray formasını yaktı! Bir yandan da küfür ettiler...

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adımdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

CHP bu anketi paylaştı: "Yanlış anlaşılmasın! İlk turda bitiyor..."

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.