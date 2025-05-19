Hatay 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında, gece ise 16°C civarında bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı orta seviyelerde kalacak. Bu durum hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 20 Mayıs Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir. 21 Mayıs Çarşamba günü de benzer şekilde az bulutlu bir hava bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü bölgede düzensiz yağmur ihtimali artıyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olabilir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmanız önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek, aşırı sıcaklardan korunmanıza yardımcı olur. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun kıyafetler tercih ederek ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde genel olarak sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. 22 Mayıs'ta olası yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır.