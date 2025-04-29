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Hatay 29 Nisan Salı hava durumu: Hatay'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Hatay 29 Nisan Salı hava durumu merak ediliyor. Bugün Hatay'da hava durumu kısmen güneşli olacak.

Hatay 29 Nisan Salı hava durumu: Hatay'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...
Nilgün Akbıyık

Hatay'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında bekleniyor. Bölge bu dönemde ılıman ve nemli bir iklime sahiptir. Nisan ayında ortalama sıcaklıklar 16.5°C, Mayıs ayında ise 20.5°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 30 Nisan Çarşamba günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 28°C'ye kadar yükselecek. 1 Mayıs Perşembe günü sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Sıcaklıklar 24°C civarında kalacak. 2 Mayıs Cuma günü hava tekrar güneşli olacak ve sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 3 ve 4 Mayıs Cumartesi ve Pazar günlerinde güneşli ve ılıman hava koşulları bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olası.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak dikkatli olunması önemlidir. Özellikle 1 Mayıs'taki sağanak yağışlar ve 5 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlar sırasında, açık hava etkinlikleri periyodunu planlayanlar dikkat göstermelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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