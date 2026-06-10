Hatay Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklığın 31 - 32 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 34 - 35 derece arasında olacak. Nem oranı %43 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 14 km/saat olacak. Bu sıcaklık ve nem koşulları, açık hava etkinlikleri için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Haziran 2026 Perşembe günü sıcaklığın 31 - 32 derece olması bekleniyor. 12 Haziran 2026 Cuma günü de sıcaklığın benzer seviyelerde olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsimi özelliklerini yansıtıyor. Dolayısıyla açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmalısınız. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi koruyun. Düzenli aralıklarla gölgelik alanlarda dinlenmek de önemlidir.

Hatay'da 10 Haziran 2026 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin gerekli önlemleri alarak sağlıklarını korumaları büyük önem taşıyor.