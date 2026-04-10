Hindistan'da tekne kazası: En az 10 kişi hayatını kaybetti!

Hindistan'da bir tekne kazasında en az 10 kişi boğularak hayatını kaybetti. Olay, Yamuna Nehri'nde gerçekleşti.

Hindistan'da turist grubunu taşıyan bir tekne Yamuna Nehri'nde alabora oldu. Kazada en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times gazetesine göre, Uttar Pradeş eyaletindeki Mathura bölgesinde kazanın saat 15.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

30 KİŞİLİK GRUP TEKNE KİRALAMIŞTI

Üst düzey polis yetkilisi Shailesh Pandey, turistler için düzenlenen gezinin ayrıntılarını aktardı. Ludhiana kentinden gelen 30 kişilik grup, tekne kiralamıştı.

Pandey, teknenin köprüye çarptığı bilgisini verdi. Alabora olma nedeninin araştırmalar sonrasında açıklanacağı ifade edildi.

10 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası kurtarma çalışmaları hızla başladı. 15'ten fazla kişi kurtarıldı. Ancak maalesef 10 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Pandey, kayıpları bulmak için en iyi dalgıçların görevlendirildiğini belirtti. Olay yerinde itfaiye, polis ve idari ekipler de arama çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

