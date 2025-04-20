Hindistan'ın Cammu Keşmir’de sel felaketi: 3 Ölü! Onlarca ev yıkıldı...

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde sağanak yağış etkili oldu. Dünden itibaren aralıksız devam eden yağışların neden olduğu selde 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Ramban kasabasında 100’den fazla kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü açıkladı. Yolların su altında kaldığı bölgede yaklaşık 40 evin yıkıldığı kaydedildi.

(DHA)