Hürmüz Boğazı nerede, önemi nedir? Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur?

Orta Doğu bölgesinde yer alan Hürmüz Boğazı, Dünya genelindeki enerji taşımacılığı konusunda oldukça önemli bir geçittir. Son günlerde yaşanan siyasi karışıklıklarla beraber gündeme gelen bu yer Dünya genelinde odak haline geldi. Bunun nedeni ise dünyayı etkileyebilecek düzeyde olmasıdır. Bu açıdan ülkemizde de yoğun bir şekilde merak edildi.

Hürmüz Boğazı nerede?

Hürmüz Boğazı haritada Umman Körfezi ve Basra Körfezi'nin arasında yer almaktadır.

Hürmüz Boğazı hangi denizleri birbirine bağlar?

Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi'ni birbirine bağlar.

Hürmüz Boğazı kimin?

Hürmüz Boğazı İran’ın ve Umman’ın sınırları içerisinde yer alır.

Hürmüz Boğazı genişliği, 38.90 kilometre olarak ölçülmüştür. Orta Doğu’dan çıkan petrollerin %40'ını, ABD, Batı Avrupa ve Çin'e yollanan petrolün ise yarısı kadarı bu boğaz sayesinde taşınır.

Hürmüz Boğazı'nın önemi nedir?

Hürmüz Boğazı önemi sıklıkla merak edilir. Hürmüz Boğazı petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığında kullanılır. Buradan geçilerek Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya geneline pazarlanır. Bu stratejik geçit dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'ine ev sahipliği yapmaktadır. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Orta Doğu'daki ham petrol ve kondensat üreticilerinin sevkiyatlarında önemli bir rol üstlenir.

Hürmüz Boğazı üzerinden günlük 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük bir bölümü başta Çin olmak üzere Asya pazarına ulaşmaktadır. Bununla beraber Dünya çapındaki LNG ticaretinin yüzde 20'si de burası sayesinde gerçekleşmektedir.

Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur?

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının dünya genelindeki enerji sektörü üzerinde olumsuz etkilere neden olacağı belirtilmektedir. Dünya geneline iletilen ham petrolün yaklaşık yüzde 30’u Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak, Katar ve Bahreyn gibi ülkeler dünyaya ihraç ettikleri petrol ve doğal gazın büyük bir bölümünü Hürmüz Boğazı’ndan göndermektedir.

Günümüzde günlük olarak 18 ila 20 milyon varil petrolün geçtiği tahmin edilen bu boğazın kapatılması petrol arzında büyük kesintilere neden olabileceği söylenmektedir. Bu da enerji fiyatlarının hızla yükselmesine neden olabilir. Hürmüz Boğazı’nda ortaya çıkması ihtimal olan bu kriz enerji fiyatlarıyla beraber enflasyon ve ekonomik istikrarı da doğrudan etkileyebilir.