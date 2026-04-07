Hürmüz krizinden sonra İran'dan Babülmendep tehdidi! ABD'ye 'kırmızı çizgi' resti

16:00

ABD: TEMASLAR SÜRÜYOR - İRAN: DİPLOMATİK YOLLAR KAPANDI

Üst düzey bir ABD yetkilisi, İran ile doğrudan temasların devam ettiğini ve "olumlu" olduğunu, yakında bir atılımın mümkün olduğunu ancak önemli boşlukların hala bulunduğunu söyledi.

İran ise tüm diplomatik kanalların kapandığını, tüm mesajlaşmalar askıya alındığını ifade etti.