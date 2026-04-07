Hürmüz krizinden sonra İran'dan Babülmendep tehdidi! ABD'ye 'kırmızı çizgi' resti

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta kritik gelişmeler sürüyor. Donald Trump'ın açıklamasının ardından gözler bu geceye çevrildi. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonucu oluşan bilanço da ağırlaşıyor. İşte savaştaki sıcak gelişmeler ve kritik açıklamalar...
17:20
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1530’a, yaralı sayısının ise 4 bin 812'ye ulaştığını duyurdu.
16:40
İran basını, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından ülke genelinde 4 köprünün ABD-İsrail'in hava saldırılarında vurulduğunu bildirdi.
16:00
İran İslam Devrim Muhafızları, ABD’nin “kırmızı çizgilerini” aşması halinde misillemesinin bölge sınırlarının ötesine uzanacağı uyarısında bulundu.
İranlı üst düzey bir kaynak Reuters'a, durumun kontrolden çıkması halinde Tahran'ın müttefiklerinin de Babülmendep Boğazı kapatma kararı alabileceğini belirterek, küresel enerji tedarikinde daha geniş çaplı bir kesintiye yol açabileceği endişesini dile getirdi.
16:00
Üst düzey bir ABD yetkilisi, İran ile doğrudan temasların devam ettiğini ve "olumlu" olduğunu, yakında bir atılımın mümkün olduğunu ancak önemli boşlukların hala bulunduğunu söyledi.
İran ise tüm diplomatik kanalların kapandığını, tüm mesajlaşmalar askıya alındığını ifade etti.
15:41
İran ordusu, İsrail'deki petrokimya tesisleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki ABD askeri karargahlarının bomba yüklü insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.
15:06
11:00
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD-İsrail'e karşı ülkesini savunmak için kayıt yaptırdığını belirterek, kendisinin de canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum