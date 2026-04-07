Hürmüz krizinden sonra İran'dan Babülmendep tehdidi! ABD'ye 'kırmızı çizgi' resti
Hürmüz krizinden sonra İran'dan Babülmendep tehdidi! ABD'ye 'kırmızı çizgi' resti

ABD/İsrail - İran savaşı 39. gününde hararetli bir şekilde devam ediyor. Donald Trump'ın bu geceyi işaret ederek yaptığı açıklama tedirginlik yarattı. Tehditlere karşın Hürmüz Boğazı'nı açmayan İran ise şimdi de Babülmendep Boğazı'nı kapatmakla gözdağı verdi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta kritik gelişmeler sürüyor. Donald Trump'ın açıklamasının ardından gözler bu geceye çevrildi. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonucu oluşan bilanço da ağırlaşıyor. İşte savaştaki sıcak gelişmeler ve kritik açıklamalar...

Hürmüz krizinden sonra İran dan Babülmendep tehdidi! ABD ye kırmızı çizgi resti 1

17:20

LÜBNAN'DA CAN KAYBI ARTTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1530’a, yaralı sayısının ise 4 bin 812'ye ulaştığını duyurdu.

16:40

İRAN: 4 KÖPRÜ VURULDU

İran basını, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından ülke genelinde 4 köprünün ABD-İsrail'in hava saldırılarında vurulduğunu bildirdi.

16:00

İRAN'DAN BABÜLMENDEP RESTİ

İran İslam Devrim Muhafızları, ABD’nin “kırmızı çizgilerini” aşması halinde misillemesinin bölge sınırlarının ötesine uzanacağı uyarısında bulundu.

İranlı üst düzey bir kaynak Reuters'a, durumun kontrolden çıkması halinde Tahran'ın müttefiklerinin de Babülmendep Boğazı kapatma kararı alabileceğini belirterek, küresel enerji tedarikinde daha geniş çaplı bir kesintiye yol açabileceği endişesini dile getirdi.

16:00

ABD: TEMASLAR SÜRÜYOR - İRAN: DİPLOMATİK YOLLAR KAPANDI

Üst düzey bir ABD yetkilisi, İran ile doğrudan temasların devam ettiğini ve "olumlu" olduğunu, yakında bir atılımın mümkün olduğunu ancak önemli boşlukların hala bulunduğunu söyledi.

İran ise tüm diplomatik kanalların kapandığını, tüm mesajlaşmalar askıya alındığını ifade etti.

15:41

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ SALDIRI

İran ordusu, İsrail'deki petrokimya tesisleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki ABD askeri karargahlarının bomba yüklü insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

15:06

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT

  • ABD Başkanı Donald Trump: "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak, rejim tümden ve kapsamlı bir şekilde değiştiğine, artık daha akıllı ve daha az radikal başka zihinler hakim olduğuna göre belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı yüce İran halkını korusun!"

Hürmüz krizinden sonra İran dan Babülmendep tehdidi! ABD ye kırmızı çizgi resti 2

11:00

PEZEŞKİYAN: İRAN'A CANIM FEDA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 14 milyon İranlının ABD-İsrail'e karşı ülkesini savunmak için kayıt yaptırdığını belirterek, kendisinin de canını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

