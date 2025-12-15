HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Husumetlileriyle karşılaşan genç bıçaklanarak yaralandı

Antalya’da husumetliler arasında çıkan tartışmada 1 kişi baş ve bacak bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay sonrası kaçan şahıs Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle yakalandı.

Husumetlileriyle karşılaşan genç bıçaklanarak yaralandı

Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, cadde üzerinde bulunan tramvay durağında beklemekte olan Samet K., daha önceden aralarında husumet bulunan S.A. ile karşılaştı. Samet K. ile tartışmaya başlayan S.A. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak gence saldırdı. Çıkan arbede de Samet K. baş ve bacak kısmından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Kısa sürede yakalandı
Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık ekipleri yerde yaralı halde yatan Samet K.’yı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından kaçan S.A. ise Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı. S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Husumetlileriyle karşılaşan genç bıçaklanarak yaralandı 1

Husumetlileriyle karşılaşan genç bıçaklanarak yaralandı 2

Husumetlileriyle karşılaşan genç bıçaklanarak yaralandı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, 16.Büyükelçiler Konferansı öncesi Dışişleri Şehitliği’ni ziyaret ettiBakan Fidan, 16.Büyükelçiler Konferansı öncesi Dışişleri Şehitliği’ni ziyaret etti
Niğde merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklamaNiğde merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.