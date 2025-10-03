İBB soruşturmasında skandal iddia! Cumhurbaşkanlığı üyesi de aralarında: İtirafçı isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdı

19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan soruşturmanın itirafçı müteahhitlerden olan Uğur Güngör, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şok iddiaların yer aldığı bir şikayette bulundu.

'KURTARMA' VAADİ

Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk’ün aktardığına göre; şikayette, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi avukat Hayati İnanç, avukat Mustafa Kahraman ve avukat Nuri Polat'ın birlikte, İBB soruşturmasına adı karışan bazı iş insanlarını ‘kurtarma’ vaadiyle vekâlet ücreti adı altında para aldıkları iddia edildi.

"VEKÂLET ÜCRETİ ADI ALTINDA YÜKSEK MİKTARDA PARA"

5 Eylül 2025 tarihinde yapılan şikayette adı geçen avukatlardan Nuri Polat’ın İBB ile Büyükçekmece Belediyesi soruşturmaları nedeniyle firari durumdaki müteahhit Ali Gül’ün ablasının damadı olduğu, FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce cezaevinde yattığı ileri sürülüyor. İşte o başvuru:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Hayati İnanç ve ortak olduğu avukat Mustafa Karaman birlikte hareket ederek İBB Soruşturmasında adı geçen iş adamlarından vekâlet ücreti adı altında yüksek miktarda para alarak kanun önünde hesap vermelerini engellemektedir. Hayati İnanç ve Mustafa Karaman’ın diğer gizli ortağı ise Avukat Nuri Polat’tır. Bu kişi Gül İnşaat yetkilisi olan ve şu an İBB soruşturması kapsamında firari bulunan şüpheli Ali Gül’ün ablasının damadı olup FETÖ soruşturmaları kapsamında da uzun bir süre cezaevinde kalmıştır. Nuri Polat, Mustafa Karaman ve Hayati İnanç, Florya’da bulunan ofisi beraber kullanmaktadır. Avukat Nuri Polat, Gül İnşaat ailesinin başta Bakırköy Adliyesi olmak üzere İstanbul’daki adliyelerdeki iş ve işlemlerini haricen takip etmektedir.

'FETÖ' DETAYI

Nuri Polat ve Mustafa Karaman, Hayati İnanç’ın destek ve yardımı ile yargı mensupları üzerinde hâkimiyet kurarak Gül İnşaat ailesinin lehine kararların verilmesini sağlamaktadır. Belirtmiş olduğum bu avukatlar, Beylikdüzü ve Florya’da faaliyet gösteren iş adamlarından vekâlet ücreti adı altında çok yüklü miktarlarda para alarak bunların kanun önünde hesap vermelerini engellemişlerdir. Dolayısıyla İBB soruşturmasında şüpheli bulunan ya da şüpheli olarak sorgulanması gereken kişilerin itirafçı olmalarını ve rüşvet ağının ortaya çıkmasını engellemiştir. Ben 2019 yılından beri Ekrem İmamoğlu çetesine karşı çok ciddi mücadele verdim. Bu konuda ilgili başsavcılıklara şikâyette bulundum. Ancak ismini belirtmiş olduğum bu avukatlar, FETÖ dosyalarından hüküm giymiş şahıslarla birlikte hareket ederek vekâlet ücreti adı altında almış oldukları para karşılığında İBB soruşturmasının etkin bir şekilde yürütülmesini engellemiştir.”

TARTIŞMALI ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Büyükçekmece'de ölüm villaları soruşturması kapsamında tutuklanan Gül İnşaat sahibi Ali Gül geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Gül, Bakırköy 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tartışmalı şekilde tahliye edildi. Tahliyeden bir gün sonra bir üst mahkemeye yapılan itirazın ardından Gül ve diğer tutuklulara yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Ancak ne Ali Gül ne de diğer tutuklulara ulaşıldı. Gül'ün kaçak yollardan gittiği Yunanistan'da iltica talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.