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İBB'ye yönelik yeni operasyon! Kamerayı kapatan koruma gözaltına alındı

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Çiğdem Sevinç

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

ISTANBUL---IBBYE-YONELIK-YOLSUZLUK-SORU_679665_201259

47 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı.

ISTANBUL---IBBYE-YONELIK-YOLSUZLUK-SORU_679667_201259

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor.

Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı istanbul büyükşehir belediyesi
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