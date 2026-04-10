Iğdır’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Kavaktepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Salih Uğuz’un kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede sürücü Uğuz’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Uğuz’un cenazesi, otopsi işlemleri için Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



