İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

