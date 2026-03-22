İlber Ortaylı'nın son programı ortaya çıktı! Fatih Altaylı ile "sağlık" diyaloğu yürek burktu

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı Türkiye’de 7'den 70'e hemen herkeste üzüntü yarattı. Kamuoyunda derin bir iz bırakan ölüm haberinin ardından, usta tarihçinin son günlerine dair detaylar da birer birer ortaya çıkmaya başladı.

İLBER ORTAYLI'NIN KATILDIĞI SON PROGRAM YAYINLANDI

Ortaylı'nın yakın dostu ve gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı'nın katıldığı son programı paylaştı. Teke Tek Bilim programında Celal Şengör ve İlber Ortaylı yer alırken programın daha başlarında aralarında geçen 'sağlık' diyaloğu dikkat çekti.

ORTAYLI: "SIHHAT ÖNEMLİ"

Programda Altaylı’nın, “Sizi hafif kilo almış gördüm” sözlerine Ortaylı’nın verdiği “Daha neler var… Şişmanlıklar suni. Onların hepsi gidecek” yanıtı dikkat çekti.

Altaylı’nın “Saçlar kısalmış, yakışıklı olmuşsunuz” sözlerine teşekkür eden Ortaylı, “Sıhhat önemli” ifadelerini kullandı.

ALTAYLI: "YILLARCA SIHHATİNİZE KÖTÜ DAVRANMANIN ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Altaylı’nın “Yıllarca sıhhatinize kötü davranmanın etkilerini görüyoruz. Bugünlerde bir operasyonunuz olacak” sözleri ise programın en çarpıcı anlarından biri oldu. Bu diyalog, Ortaylı’nın sağlık durumuna dair ipuçları taşıdığı ifade edilerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İLBER ORTAYLI NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026'da, 78 yaşında, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Diyabet ve böbrek rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gören ve entübe edilen ünlü tarihçinin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Ortaylı uzun süredir prostat ve böbrek rahatsızlıkları (diyabet) ile mücadele ediyordu.

Son dönemde sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakımda entübe edilmişti.

Ortaylı, 16 Mart 2026 tarihinde Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.