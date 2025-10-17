İlk kez böyle bir çıkış geldi! Meclis Başkanı Kürtçe konuştu: TBMM’nin resmi hesabı paylaştı

Dicle Üniversitesi'nde Akademik Yılı Açılış Programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş programın açılışında kürsüden Kürtçe şiir okudu. Kurtulmuş'un o anları sosyal medyada kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

TBMM PAYLAŞTI

Kurtulmuş törenin açılışında, “Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen Kürtçe ifadelerde bulundu.

Kurtulmuş'un bu anları TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

TBMM'nin paylaşımı şu şekilde: