İlk kez böyle bir çıkış geldi! Meclis Başkanı Kürtçe konuştu: TBMM’nin resmi hesabı paylaştı

Dicle Üniversitesi'nde Akademik Yılı Açılış Programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş programın açılışında kürsüden Kürtçe şiir okudu. Kurtulmuş'un o anları sosyal medyada kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni ve yorum aldı.
Kurtulmuş törenin açılışında, “Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen Kürtçe ifadelerde bulundu.
Kurtulmuş'un bu anları TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
❝Bi hev re bibin— TBMM (@TBMMresmi) October 17, 2025
dil bi dil,
dest bi dest;
aştî li nav me ra best.❞
📍 Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı pic.twitter.com/3rUPSttKk4
