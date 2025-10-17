HABER

İlk kez böyle bir çıkış geldi! Meclis Başkanı Kürtçe konuştu: TBMM’nin resmi hesabı paylaştı

Doğukan Akbayır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nde Akademik Yılı Açılış Programı'na katıldı. Kurtulmuş'un törenin açılışını Kürtçe bir şiir ile yapması gündem oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, (TBMM) Kurtulmuş'un o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dicle Üniversitesi'nde Akademik Yılı Açılış Programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş programın açılışında kürsüden Kürtçe şiir okudu. Kurtulmuş'un o anları sosyal medyada kısa süre içerisinde yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

TBMM PAYLAŞTI

Kurtulmuş törenin açılışında, “Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün" anlamına gelen Kürtçe ifadelerde bulundu.

Kurtulmuş'un bu anları TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

TBMM'nin paylaşımı şu şekilde:

Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Diyarbakır tbmm
Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İsrail'den Lübnan'a ağır bombardıman! Çok sayıda bölge hedef alındı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Altın rekor kırınca vatandaşların yeni tercihi oldu: "Düğünlerde takı için satın alınıyor"

Milyon dolarlık tartışmalı lüks otele el kondu

