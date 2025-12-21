İnme belirtilerine dikkat!

İnme, her yıl birçok kişiyi yaşamdan koparan bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, belirtilerinin ‘geçer’ olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtiyor.

Küçük bir güçsüzlük ya da uyuşma ile başlayabilir. Erken müdahale, başarı şansını artırır. Yaş ilerledikçe inme riski artar. Genç yaş grubunda bile tansiyon ve şeker sorunları artmaya başladı.

İNMENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnmenin birçok belirtisi vardır. Bunlar arasında konuşmada bozulma, kol ve bacakta güçsüzlük ve uyuşma sayılabilir. İnmenin risk faktörlerine dikkat edilmesi önemlidir.

Uzmanlar, hastalığın önlenebilir olduğunu ifade ediyor. İnme genellikle yaşlılarda görülse de gençlerde de ortaya çıkabilir. Geçmişte inme nedeniyle tedavi edilen hastalardan biri olan Şef Rüzgar Sünbül’dir.

Uzmanlar, hastanın 112 üzerinden hastaneye gelmesinin önemine vurgu yapıyor. Çünkü geç kalan hastalar, daha fazla zaman kaybedebilir.

İNME NEDEN OLUR?

Doç. Dr. Nevin Pazarcı, inmenin sıklığının arttığını belirtiyor. Ani şikayetlerle baş gösteren inme, beyinde bir damarın tıkanmasından kaynaklanabilir.

İnme riskini artıran sağlık sorunları arasında tansiyon ve yüksek kolesterol bulunuyor. Genç hastalarda genetik faktörler de öne çıkabiliyor. Doğurganlık dönemindeki kadınlar için özel riskler vardır.

Belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Küçük ve geçici gibi görünen semptomlar tehlikeli olabilir. İnme hastaları için ilk 4.5 saat kritik öneme sahiptir.

Hastalar, zamanında tedavi edilmezse ciddi zorluklar yaşayabilir. Uzmanlar, inmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguluyor. Risk faktörlerinin kontrol altında tutulması son derece önemlidir.

Uzm. Dr. Mustafa Demir, zamanın tedavideki en önemli faktör olduğunu ifade ediyor. Hızlı müdahale, başarı oranını artırır.

Şef Rüzgar Sünbül, inmeyle ilgili yaşadığı deneyimi paylaşıyor. Tedavi sürecinden sonra konuşma yetisini kaybettiğini söylüyor. Akabinde tedavi ile kendine geldi.Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır