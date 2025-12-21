HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

İnme belirtilerine dikkat!

İnme, yaşamı tehdit eden bir rahatsızlıktır. Belirtilerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Uzmanlar uyardı...

İnme belirtilerine dikkat!

İnme, her yıl birçok kişiyi yaşamdan koparan bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, belirtilerinin ‘geçer’ olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtiyor.

Küçük bir güçsüzlük ya da uyuşma ile başlayabilir. Erken müdahale, başarı şansını artırır. Yaş ilerledikçe inme riski artar. Genç yaş grubunda bile tansiyon ve şeker sorunları artmaya başladı.

İnme belirtilerine dikkat! 1

İNMENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

İnmenin birçok belirtisi vardır. Bunlar arasında konuşmada bozulma, kol ve bacakta güçsüzlük ve uyuşma sayılabilir. İnmenin risk faktörlerine dikkat edilmesi önemlidir.

Uzmanlar, hastalığın önlenebilir olduğunu ifade ediyor. İnme genellikle yaşlılarda görülse de gençlerde de ortaya çıkabilir. Geçmişte inme nedeniyle tedavi edilen hastalardan biri olan Şef Rüzgar Sünbül’dir.

Uzmanlar, hastanın 112 üzerinden hastaneye gelmesinin önemine vurgu yapıyor. Çünkü geç kalan hastalar, daha fazla zaman kaybedebilir.

İnme belirtilerine dikkat! 2

İNME NEDEN OLUR?

Doç. Dr. Nevin Pazarcı, inmenin sıklığının arttığını belirtiyor. Ani şikayetlerle baş gösteren inme, beyinde bir damarın tıkanmasından kaynaklanabilir.

İnme riskini artıran sağlık sorunları arasında tansiyon ve yüksek kolesterol bulunuyor. Genç hastalarda genetik faktörler de öne çıkabiliyor. Doğurganlık dönemindeki kadınlar için özel riskler vardır.

Belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Küçük ve geçici gibi görünen semptomlar tehlikeli olabilir. İnme hastaları için ilk 4.5 saat kritik öneme sahiptir.

Hastalar, zamanında tedavi edilmezse ciddi zorluklar yaşayabilir. Uzmanlar, inmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguluyor. Risk faktörlerinin kontrol altında tutulması son derece önemlidir.

Uzm. Dr. Mustafa Demir, zamanın tedavideki en önemli faktör olduğunu ifade ediyor. Hızlı müdahale, başarı oranını artırır.

İnme belirtilerine dikkat! 3

Şef Rüzgar Sünbül, inmeyle ilgili yaşadığı deneyimi paylaşıyor. Tedavi sürecinden sonra konuşma yetisini kaybettiğini söylüyor. Akabinde tedavi ile kendine geldi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandıIsparta’da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı
Teknolojinin başkentinde büyük kaos!Teknolojinin başkentinde büyük kaos!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
felç Tıp sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.