Instagram’da gönderi arşivleme işlemi nasıl yapılır? Instagram gönderi arşivleme

Instagram gönderileri, profile girildiğinde sabit olarak görülen ve uzun süreli kalabilen içeriklerdir. Platformun başlangıç özelliklerinden biri olması sebebiyle, birçok kullanıcı için nostaljik ve duygusal bir değer taşır. Profil ekranını aşağı doğru kaydırmak, adeta bir kişinin görsel biyografisini incelemek gibidir. Bu yüzden gönderileri silmek, kullanıcılar açısından çoğu zaman duygusal bir çıkmaza dönüşebilir.

Ancak bazen kişinin kendi isteği, bazen de hesabın kullanım amacının değişmesiyle birlikte bazı gönderiler artık güncelliğini yitirebilir. İşte bu noktada, Instagram’ın kullanıcı odaklı yaklaşımını gösteren gönderi arşivleme özelliği devreye girer. Bu özellik, paylaşımlarınızı tamamen silmeden profilinizden kaldırmanızı ve istediğiniz zaman yeniden görünür hâle getirmenizi sağlar.

Instagram gönderi arşivleme nasıl yapılır?

Instagram’da gönderilerinizi arşivleyerek, profilinizi gereksiz kalabalıktan arındırabilirsiniz. Böylelikle hem görsel düzeni korumuş hem de eskiye dair hatıralarınızı saklamış olursunuz. Çünkü her gönderi, paylaşıldığı zamanın duygusunu, altındaki yorumları ve beğenileri de beraberinde taşır. Arşivleme sayesinde bu bağları kaybetmeden saklamak mümkündür.

Instagram'da gönderileri arşivleme yöntemi

Gönderiyi arşivlemek için öncelikle profil sayfanıza girin. Arşivlemek istediğiniz gönderiyi seçip üzerine dokunun, gönderi tam boyutta açılacaktır. Sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayın ve açılan menüden “Arşivle” seçeneğini seçin. Bu işlemden sonra gönderi, profilinizden kaybolur ve sadece sizin erişebileceğiniz özel bir alana taşınır. Ne beğeni yapanlar ne de yorum bırakanlar bu gönderiyi görebilir; yalnızca siz erişebilirsiniz.

Instagram'da arşivlenen gönderilere tekrar nasıl ulaşılır?

Arşivlediğiniz gönderilere ulaşmak için tekrar profilinize gidin ve sağ üstteki menü simgesine dokunun. Buradan “Arşiv” bölümüne girin ve üstteki sekmelerden “Gönderi Arşivi”ni seçin. Daha önce arşivlediğiniz tüm gönderiler burada listelenir. Üstelik arşivleme işlemi geri alınamaz bir işlem değildir. İstediğiniz an gönderinizi yeniden profilinizde gösterebilirsiniz. Bunun için arşivden ilgili gönderiyi bulun, sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın ve “Profilde Göster” seçeneğini işaretleyin. Gönderi, paylaşıldığı orijinal tarihle birlikte yeniden profilinizde görünür.

Instagram'da hikayelerin otomatik olarak arşive taşınması

Instagram’da sadece gönderiler değil, hikayeler de otomatik olarak arşive taşınır. Hikaye arşivine giderek istediğiniz an eski bir hikayenizi yeniden paylaşabilirsiniz. Hatta Instagram, bazı özel günlerde veya yıl dönümlerinde size “geçmişte bugün” hatırlatmaları göndererek nostaljik bir sürpriz yapar.

Dikkat edilmesi gerekenler