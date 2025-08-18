HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Instagram’da gönderi arşivleme işlemi nasıl yapılır? Instagram gönderi arşivleme

Instagram'ın temel üçlüsü gönderi, reels ve hikaye olarak karşımıza çıkar. Hikayeler daha çok anlık paylaşımları kapsarken Reels daha kurgusal içeriklerdir. Öte yandan gönderiler tam anlamıyla sosyal medya albümleridir.

Instagram’da gönderi arşivleme işlemi nasıl yapılır? Instagram gönderi arşivleme
Doğukan Can Bayrak

İçindekiler

  • Instagram gönderi arşivleme nasıl yapılır?
  • Instagram'da gönderileri arşivleme yöntemi
  • Instagram'da arşivlenen gönderilere tekrar nasıl ulaşılır?
  • Instagram'da hikayelerin otomatik olarak arşive taşınması
  • Dikkat edilmesi gerekenler

Instagram gönderileri, profile girildiğinde sabit olarak görülen ve uzun süreli kalabilen içeriklerdir. Platformun başlangıç özelliklerinden biri olması sebebiyle, birçok kullanıcı için nostaljik ve duygusal bir değer taşır. Profil ekranını aşağı doğru kaydırmak, adeta bir kişinin görsel biyografisini incelemek gibidir. Bu yüzden gönderileri silmek, kullanıcılar açısından çoğu zaman duygusal bir çıkmaza dönüşebilir.

Ancak bazen kişinin kendi isteği, bazen de hesabın kullanım amacının değişmesiyle birlikte bazı gönderiler artık güncelliğini yitirebilir. İşte bu noktada, Instagram’ın kullanıcı odaklı yaklaşımını gösteren gönderi arşivleme özelliği devreye girer. Bu özellik, paylaşımlarınızı tamamen silmeden profilinizden kaldırmanızı ve istediğiniz zaman yeniden görünür hâle getirmenizi sağlar.

Instagram gönderi arşivleme nasıl yapılır?

Instagram’da gönderilerinizi arşivleyerek, profilinizi gereksiz kalabalıktan arındırabilirsiniz. Böylelikle hem görsel düzeni korumuş hem de eskiye dair hatıralarınızı saklamış olursunuz. Çünkü her gönderi, paylaşıldığı zamanın duygusunu, altındaki yorumları ve beğenileri de beraberinde taşır. Arşivleme sayesinde bu bağları kaybetmeden saklamak mümkündür.

Instagram'da gönderileri arşivleme yöntemi

Gönderiyi arşivlemek için öncelikle profil sayfanıza girin. Arşivlemek istediğiniz gönderiyi seçip üzerine dokunun, gönderi tam boyutta açılacaktır. Sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıklayın ve açılan menüden “Arşivle” seçeneğini seçin. Bu işlemden sonra gönderi, profilinizden kaybolur ve sadece sizin erişebileceğiniz özel bir alana taşınır. Ne beğeni yapanlar ne de yorum bırakanlar bu gönderiyi görebilir; yalnızca siz erişebilirsiniz.

Instagram'da arşivlenen gönderilere tekrar nasıl ulaşılır?

Arşivlediğiniz gönderilere ulaşmak için tekrar profilinize gidin ve sağ üstteki menü simgesine dokunun. Buradan “Arşiv” bölümüne girin ve üstteki sekmelerden “Gönderi Arşivi”ni seçin. Daha önce arşivlediğiniz tüm gönderiler burada listelenir. Üstelik arşivleme işlemi geri alınamaz bir işlem değildir. İstediğiniz an gönderinizi yeniden profilinizde gösterebilirsiniz. Bunun için arşivden ilgili gönderiyi bulun, sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın ve “Profilde Göster” seçeneğini işaretleyin. Gönderi, paylaşıldığı orijinal tarihle birlikte yeniden profilinizde görünür.

Instagram'da hikayelerin otomatik olarak arşive taşınması

Instagram’da sadece gönderiler değil, hikayeler de otomatik olarak arşive taşınır. Hikaye arşivine giderek istediğiniz an eski bir hikayenizi yeniden paylaşabilirsiniz. Hatta Instagram, bazı özel günlerde veya yıl dönümlerinde size “geçmişte bugün” hatırlatmaları göndererek nostaljik bir sürpriz yapar.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • Başka bir kullanıcıya ait gönderide etiketlendiğin zaman profilinde etiketlendiklerin kısmında görünür olursun. Ancak etiketlenmiş olsan da başkasına ait bir gönderiyi arşivleyemezsin.
  • Bazı kullanıcılar tarafından arşivleme işlemi, bilgisayarlarda yer alan "çöp kutusuna taşı" işlemi ile karıştırılıyor. Arşivlenen gönderileri siz silinceye dek orada kalır, kendiliğinden yok olmaz. Öte yandan arşivlemek gönderiyi silmek anlamını da taşımaz.
  • Gönderilerin profilinizdeki görünüm sırasını değiştirmek için arşivlemek gibi bir yöntem denemeyin; arşive giden gönderiler paylaşıldıkları zaman aralığına göre profile geri gönderilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet tutkusu sonu oldu: 26 yaşındaki Eda'dan acı haber!Motosiklet tutkusu sonu oldu: 26 yaşındaki Eda'dan acı haber!
Akdeniz Belediyesinden fırın ve pastanelere sıkı denetimAkdeniz Belediyesinden fırın ve pastanelere sıkı denetim

Anahtar Kelimeler:
Instagram ınstagram hesabı Instagram uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

İzmir ve Bursa'dan da hissedildi: Balıkesir'de korkutan deprem!

İzmir ve Bursa'dan da hissedildi: Balıkesir'de korkutan deprem!

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Küçük: "İddialar korkunç boyutta"

Küçük: "İddialar korkunç boyutta"

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.