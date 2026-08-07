iPhone 18 öncesi Apple’a beklenmedik yanıt: CXMT indirim talebini reddetti

Apple’ın, iPhone 18 serisi ve iPhone Ultra’nın tanıtımına haftalar kala DRAM tedarikini güvence altına almak için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi. Tim Culpan’ın Culpium bültenine göre montaj şirketleri, yeni bellek tedariki sağlamak amacıyla DRAM siparişleri vermeye çalışıyor.

Apple’ın yeni nesil iPhone’larda kullanacağı DRAM için öncelikli tedarikçisinin Micron olduğu belirtiliyor.

Micron’ın LPDDR5X bellekleri çeşitli Apple cihazlarında kullanılıyor ve şirketin yeni nesil iPhone için ana tedarikçi olduğu ifade ediliyor. SK hynix ve Samsung da Apple’ın DRAM tedarikçileri arasında bulunuyor.

"APPLE, CXMT’DEN İNDİRİM İSTEDİ"

Apple’ın mevcut ürünlerinde ihtiyaç duyduğu LPDDR5X bellekler için Çinli bellek üreticisi CXMT ile de görüşmelere başladığı öne sürüldü.

TechPowerUp'ın haberine göre Apple, satın almayı planladığı yüksek hacim nedeniyle CXMT ile daha düşük fiyat üzerinde anlaşmaya çalıştı. Ancak CXMT’nin Apple’ın önerdiği daha düşük fiyatı kabul etmediği iddia edildi.

Bu durum, pazarlık gücünün tedarikçilerde olduğu ilk örneklerden biri olarak öne çıkıyor; zira CXMT, dünyanın en çok talep gören emtialarından birini üretiyor ve bunu indirim yapmadan mevcut piyasa fiyatından sunuyor.

CXMT’NİN ÜRETİMİ ÇİNLİ MÜŞTERİLER TARAFINDAN ALINIYOR

Kaynağa göre hyperscaler şirketler, neo cloud sağlayıcıları ve yapay zekâ laboratuvarlarının da aralarında bulunduğu Çinli şirketler, CXMT’nin üretebildiği DRAM miktarını satın alıyor.

Bu yüzden CXMT’nin Apple’a sağlayabileceği üretimin de mevcut piyasa fiyatını ödemeye hazır Çinli müşteriler tarafından önceden ayrıldığı belirtiliyor.

Apple’ın CXMT’nin sunduğu mevcut piyasa fiyatlarını kabul edip etmediği ise henüz bilinmiyor.

DRAM arzının gelecek yıl daha da daralmasının beklendiği belirtilirken, bu durumun tedarik zincirindeki pazarlık gücünü bellek üreticileri lehine artırabileceği ifade ediliyor.